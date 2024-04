Joe Biden aurait donné son feu vert à une opération de Tsahal à Rafah en échange d'une riposte modérée contre l'Iran

Les Etats-Unis auraient donné leur feu vert à une offensive de Tsahal à Rafah en échange d'une riposte modérée d'Israël contre l'Iran, selon un diplomate occidental et des sources égyptiennes citées par le journal Al-Araby Al-Jadeed ce jeudi. Le média rapporte également qu'après des discussions avec des responsables sécuritaires israéliens, l'Egypte a renforcé ses troupes à sa frontière avec Gaza.

Le journal britannique The Guardian rapporte de son côté que l'armée israélienne a déplacé son artillerie et ses forces blindées vers le sud de la bande Gaza, y voyant le signe de l'imminence d'une opération à Rafah. On sait par ailleurs que le ministère de la Défense israélien a fait l'acquisition de 40 000 tentes, en prévision de l'évacuation des civils réfugiés dans la ville du sud de la bande de Gaza.

Tandis que Benjamin Netanyahou avait annoncé il y a une dizaine de jours qu'une date avait été fixée pour l'offensive terrestre de Tsahal à Rafah, il ressort que l'opération a finalement été retardée en raison de l'attaque iranienne contre Israël perpétrée samedi soir. Le gouvernement israélien, qui se dit déterminé à une "victoire totale" contre le Hamas, estime que celle-ci ne pourra être obtenue qu'au terme d'une opération dans la ville, qui a pour objectif de décimer les derniers bataillons de l'organisation terroriste et d'y détruire les tunnels de contrebande d'armes qui se trouvent dans la zone frontalière entre Gaza et l'Egypte.