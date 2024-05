Joe Biden menace Israël de le priver d'armes américaines en cas d'offensive de grande ampleur à Rafah

Joe Biden hausse le ton et menace ouvertement Israël de le priver d'armes américaines en cas d'opération de grande ampleur à Rafah. Interrogé sur CNN à propos d'une expédition de bombes pour avions de combat mise en suspens par Washington, le président américain a dit craindre que ces armes ne permettent de faire encore plus de victimes parmi les civils palestiniens réfugiés dans la ville du sud de la bande de Gaza.

"J'ai dit clairement à Israël que s'il entrait en profondeur dans Rafah, je ne lui fournirai pas les armes qui ont été utilisées durant les derniers mois", a indiqué Joe Biden. "Nous ne renonçons pas à la sécurité d'Israël. Mais nous nous opposons à la capacité d'Israël à faire la guerre dans ces zones densément peuplées", a-t-il ajouté, soulignant la distinction entre les armes défensives qu'il fournit à l'Etat hébreu - comme les missiles équipant le système dôme de fer - et les munitions offensives.

Ces déclarations du président ont suscité de vives critiques dans le camp républicain, mais aussi de la part de certains membres démocrates de la Chambre des représentants.

"Nous sommes profondément préoccupés par la décision de l’administration de retenir les armes maintenant, et d’imposer potentiellement de nouvelles restrictions. Nous devons garder à l’esprit quelques principes fondamentaux : Israël ne peut pas vivre, et on ne peut pas s’attendre à ce qu’il vive avec une armée terroriste génocidaire à sa frontière. Le Hamas doit donc être désarmé et démantelé. Laisser intacts quatre bataillons du Hamas à Rafah permettra au Hamas de tenir sa promesse d’attaquer Israël encore et encore", a écrit le chef du groupe de la majorité démocrate pour Israël.

L'ancien président et candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a commenté les déclarations de Joe Biden en disant que ce dernier "se rangeait du côté du Hamas". "Joe Biden nous mène à la Troisième Guerre mondiale", a-t-il dit.

En Israël, un haut responsable gouvernemental a réagi aux menaces du locataire de la Maison Blanche en assurant que l'Etat hébreu avait "suffisamment de moyens pour opérer dans Rafah sans l'aide américaine". Nous opérerons à Rafah, quoi qu'il arrive", a-t-il affirmé. "Le principal problème est le message que le président envoie au Hezbollah et à l'Iran, selon lequel Israël sera affaibli militairement lors d'une éventuelle confrontation dans le nord. Joe Biden a commis une grave erreur, tant sur le plan politique que moral", a-t-il conclu.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, est allé jusqu'à tweeter : "Le Hamas aime Biden".