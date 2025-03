"Jouer la montre dans l'accord sur les otages ne sert que le Hamas", estime Benny Gantz

Le président du parti du "Camp national", Benny Gantz, a pris la parole lundi au début de la session de la faction, où il a abordé les négociations pour la deuxième phase de l'accord sur les otages. "Les négociations auraient dû commencer et se terminer depuis longtemps", a-t-il dit, "jouer la montre ne sert que le Hamas".

"C'est une question nationale qui concerne notre résilience et aussi notre sécurité. Toute personne qui fait des affaires sait qu'étaler les paiements sur le temps a un coût, nommé intérêt. L'intérêt de l'État d'Israël est de récupérer le plus d'otages possibles, aussi rapidement que possible, en une seule fois si possible. Le Hamas a besoin de temps pour se remettre, pour remplir ses stocks, et pour recruter des militants. Notre intérêt est de payer le prix fort une seule fois, et non pas de l'étaler en paiements avec un 'intérêt Hamas'".

Gantz à pris à partie le Premier ministre Benjamin Netanyahou, estimant qu'"Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer la réalité dans laquelle nous ne combattons pas et ne ramenons pas les prisonniers, sauf le fait que la politique passe avant les intérêts de sécurité et nationaux". "Au lieu de donner la priorité aux otages, Netanyahou donne la priorité à la coalition et attend le budget de mars. Et nous en payons tous le prix, avec l'intérêt", a-t-il poursuivi.

"Je vois les photos du président Donald Trump avec nos otages, d'une part avec une grande fierté de l'ami que nous avons à la Maison Blanche, et d'autre part avec une grande inquiétude. Nous sommes tous redevables au gouvernement et au président Trump qui font vraiment un travail extraordinaire. Mais l'État d'Israël est le domicile des Israéliens". "Le gouvernement israélien est responsable du retour des otages", a-t-il martelé. "Il est inconcevable que l'envoyé américain Boehler raconte qu'il a été mandaté par le gouvernement pour retourner chaque pierre au point de rencontrer directement les hauts dirigeants du Hamas, et et les responsables israéliens débattent de l'opportunité d'envoyer une délégation et de l'ampleur du mandat à lui donner".

Le président de "Yesh Atid", le député Yaïr Lapid, a quant à lui déclaré au début de la réunion de son parti que "jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas dit à l'État d'Israël ce qui est censé se passer au lendemain de la guerre. Pourquoi retourner à la guerre, dont le coût immédiat est la mort des otages. Nous méritons une réponse à cette question. Si Israël retourne combattre à Gaza, les otages mourront. Le gouvernement n'a pas besoin et ne peut pas mentir au public. Retourner à la guerre signifie la mort des kidnappés. La destruction du Hamas est un objectif national, et je soutiens cela, cela ne se produira pas tant que le gouvernement n'offre pas une alternative claire au régime du Hamas."

"Avant de rappeler nos réservistes épuisés, qui ont déjà servi 200 à 300 jours au cours de la dernière année, ils méritent une réponse claire. La question de savoir combien de temps durera la guerre a des conséquences économiques graves, des implications politiques complexes, cela ramène la société israélienne à courir vers les abris et à une réalité où chaque citoyen israélien est effectivement sur le front. L'armée sait comment faire face à la tâche complexe de retourner au combat. Cela prendra beaucoup de temps, mais l'armée relèvera ses défis. L'échelon politique a un rôle à jouer : décider pourquoi nous faisons cela. La guerre n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de changer la réalité", a-t-il conclu.