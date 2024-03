Judée-Samarie : attentat à l’arme à feu près de l’implantation de Dolev, trois blessés dont un grave

Un terroriste a ouvert le feu vendredi matin sur un minibus israélien non loin des implantations juives de Dolev et Talmon en Judée-Samarie. Les forces de sécurité des localités se sont rendues sur places et ont tenté de neutraliser le ou les tireurs qui ont réussi à prendre la fuite. Deux heures après le début de l'évènement, de violents échanges de tirs avaient toujours lieu entre les forces de sécurité et probablement plus d'un terroriste. Trois personnes blessées ont été évacuées des lieux, dont un dans un état grave et un modéré et un léger a confirmé l'hôpital Beilinson qui les a accueilli. La branche de Judée-Samarie de Sauveteurs sans frontières a quant à elle indiqué que sept personnes au total ont été blessées lors des affrontements armés.

https://twitter.com/i/web/status/1771046564636561841 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des forces israéliennes supplémentaires sont arrivées sur les lieux et mènent une chasse à l’homme pour tenter de retrouver le terroriste. Plusieurs véhicules aériens, dont un hélicoptère de combat ainsi que plusieurs types de drones ont également été mobilisés aux côtés des forces humaines pour scanner le territoire et frapper en cas de localisation du terroriste.

Au début de la semaine, deux membres du Shin Bet ont été blessés, dont un grièvement, par les tirs d'un terroriste non loin du carrefour Goush Etzion. Le terroriste Ziad Khameran, 30 ans de Jénine, a été neutralisé sur place par les deux blessés.

https://twitter.com/i/web/status/1771038828372922715 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il y a environ une semaine, un imam d'Hébron a tenté de mener une attaque dans le secteur juif de la ville et a été neutralisé par les forces de Tsahal. Le terroriste a ouvert le feu avec un fusil Kalachnikov depuis un cimetière palestinien en direction de la ville juive. Le terroriste est Muhammad Nawfal, un religieux de la mosquée Al Qassem de la ville.