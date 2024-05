Judée-Samarie : des dizaines d'Israéliens attaquent un camion suspecté de transporter de l'aide humanitaire à Gaza

Des dizaines d'Israéliens ont attaqué un camion en Judée-Samarie et blessé son chauffeur, persuadés que le véhicule était en route pour acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'incident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi au carrefour de l'implantation de Kohav Hashahar, dans la région de Binyamin. Les soldats arrivés sur les lieux pour disperser la foule et porter secours au chauffeur ont eux aussi été attaqués par les émeutiers. Trois d'entre eux ont été légèrement blessés.

Il s’agit du deuxième incident de ce type à Binyamin dans la même semaine. Un événement similaire s'est produit mercredi soir, lorsque des Israéliens ont bloqué des camions en route vers Gaza et jeté leurs marchandises sur la route. Un chauffeur a également été violemment agressé. Deux personnes suspectées d'être impliquées dans l'incident ont été arrêtées par la police.

La semaine dernière, plus de 20 activistes du groupe "Ordre 9" ont par ailleurs été arrêtés après avoir bloqué des camions d'aide humanitaire dans la région de Mitzpe Ramon, au sud du pays. "L'Etat d'Israël a oublié qui était l'ennemi. Le blocage des camions se poursuivra", a déclaré le mouvement dans un communiqué à la suite de son action.

Ces activistes visent à faire obstruction à l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza pour dénoncer le fait que les Gazaouis et les terroristes du Hamas reçoivent de la nourriture et des biens de première nécessité, pendant que les otages croupissent dans les tunnels, affamés et privés des soins élémentaires. Le mouvement, qui a débuté en octobre par des manifestations de familles d'otages et de soldats aux points de passage des camions entrant à Gaza, s'est étendu, radicalisant son mode d'action à mesure que les mois passent et que les espoirs de voir les otages libérés s'amenuisent.