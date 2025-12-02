Judée-Samarie : Israël ferme des bureaux d'une association agricole et saisit des fonds servant à financer le terrorisme

Tsahal a mené hier une opération à Ramallah et Hébron, en Judée-Samarie, visant l’organisation palestinienne UAWC (Union of Agricultural Work Committees), qu’Israël considère comme affiliée au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), désigné organisation terroriste.

Selon l’armée, des soldats accompagnés d’officiers de l’Administration civile, ont investi les locaux de l’UAWC dans les deux villes. Durant l’opération, les forces ont confisqué du matériel qualifié de propagande, arrêté huit personnes recherchées et interpellé quatorze autres individus convoqués pour interrogatoire.

Les troupes ont également saisi du matériel et des fonds estimés à environ 700 000 shekels, dans le cadre des efforts visant à assécher les circuits financiers du terrorisme. À l’issue de l’intervention, les entrées principales des bureaux de l’organisation ont été scellées.

L’armée accuse l’UAWC de se présenter comme une association agricole tout en agissant, en réalité, comme bras opérationnel du FPLP. Elle affirme que l’organisation participe à l’incitation à la violence, au recrutement et à la collecte de fonds destinés à des activités terroristes.

Certains responsables de l’UAWC auraient, selon Tsahal, été impliqués par le passé dans des attaques et exprimé publiquement leur soutien au terrorisme. En 2021, l’organisation avait déjà été déclarée illégale par Israël en raison de ses liens présumés avec le FPLP.