Judée-Samarie : près de 1 000 barrières de sécurité érigées par Tsahal depuis le début de la guerre à Gaza

Depuis le début du conflit à Gaza, Israël a installé près de 1 000 portes, barrières et murs dans les villes et villages de Judée-Samarie, selon la Commission de résistance au mur et aux colonies, un organe de l’Autorité palestinienne.

D'après cette source, 916 dispositifs de ce type ont été érigés depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Parmi eux figurent des portails métalliques installés à de nombreuses entrées de villages et de villes, ainsi qu’entre les agglomérations, souvent gardés par des militaires.

Les Palestiniens dénoncent des horaires d’ouverture irréguliers, certaines portes restant fermées selon eux pendant plusieurs jours. Face à ces restrictions, certains habitants dorment chez des amis ou des proches, tandis que d’autres sont contraints de contourner les barrières à pied.

L’armée israélienne assure que ces installations ne visent pas à restreindre la circulation des civils, mais à « gérer et surveiller » les déplacements.

D’autres dispositifs, comme des blocs de béton disposés le long des trottoirs, ont été mis en place pour prévenir les attaques à la voiture bélier, fréquentes contre les soldats et civils israéliens.

Ces données interviennent alors que selon des chiffres communiqués mercredi par le Comité de la sécurité nationale de la Knesset, près de 6 000 Palestiniens ont pénétré illégalement en Israël depuis le début de l’année 2025.