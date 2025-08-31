"Jusqu'à la 90e minute, j'ai cru que mon fils était vivant", affirme le père d'Idan Shtivi

Articles recommandés -

Eli Shtivi, père d'Idan Shtivi dont le corps a été récupéré ces derniers jours à Gaza, s'est confié ce matin à i24NEWS. "Jusqu'à la 90e minute, j'ai cru que mon fils était vivant", a-t-il déclaré avec émotion.

"J'ai lutté pour son retour vivant", a expliqué Eli. "Cela a réussi à me briser hier, j'ai évacué tout ce que j'avais retenu pendant deux ans." Malgré sa douleur, il reste déterminé : "La seule chose qui me pousse dans toute cette histoire, c'est d'unir le peuple et faire que les choses aillent mieux."

Le père endeuillé a évoqué les aspirations de son fils : "Il voulait étudier le développement durable pour réparer le monde, alors moi et tous ceux qui sont avec moi, nous prendrons cela à bras-le-corps pour essayer de faire le plus de paix possible."

Idan Shtivi avait été enlevé lors du festival Nova, où il était venu photographier ses amis qui se produisaient sur scène. Initialement classé comme otage vivant, sa mort a été confirmée le 7 octobre 2024, un an jour pour jour après l'attaque. Son corps a été rapatrié lors d'une opération militaire dans le centre de la bande de Gaza, en même temps que celui d'Ilan Weiss du kibboutz Be'eri.