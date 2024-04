"Si Israël ne change pas d'approche à Gaza, nous le ferons", prévient Kamela Harris, la vice-présidente américaine

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a commenté jeudi la conversation entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'elle a qualifiée de "franche". "Nous veillerons à ce qu'Israël ne soit jamais laissé sans capacité à se défendre", a-t-elle dit à un journaliste de Spectrum News. "En même temps, s'il n'y a pas de changements dans leur approche, il est très probable que nous changions la notre."

Trois heures après l'appel tendu entre Biden et Netanyahu, Israël a approuvé de nouvelles mesures pour augmenter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, y compris l'ouverture du passage d'Erez pour la première fois depuis le 7 octobre.

"Il fallait vraiment le faire pour transformer une guerre légitime en guerre illégitime, retourner l'opinion mondiale et pousser un président américain sioniste à s'exprimer de manière si négative", a commenté Jacques Neriah, ancien officier des Renseignements militaires. La colère de Joe Biden, et ce qui est qualifié de "tournant" dans cette guerre, a eu lieu mercredi, lorsque sept travailleurs humanitaires de l'association World central Kitchen ont été tués par erreur dans une frappe israélienne sur Gaza. Netanyahou a alors dénoncé un "incident tragique" et promis toute la transparence sur l'erreur israélienne.