Katz exhorte la flottille pour Gaza à faire demi-tour

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a donné instruction à Tsahal d'empêcher la flottille "Madleen" d'atteindre la bande de Gaza. Le navire, mené par des militants de gauche radicale dont l'activiste climatique Greta Thunberg, tente actuellement de briser le blocus naval imposé par Israël. Dans une déclaration officielle, Israel Katz a averti les participants : "À l'antisémite Greta et ses amis, je dis clairement : vous devriez faire demi-tour - car vous n'atteindrez pas Gaza." Le ministre a précisé que l'État hébreu "ne permettra à personne de violer le blocus naval sur Gaza".

Selon les autorités israéliennes, ce blocus vise principalement à "empêcher le transfert d'armes vers le Hamas, une organisation terroriste meurtrière qui détient nos otages et commet des crimes de guerre". Israel Katz a autorisé l'armée à "prendre toutes les mesures nécessaires" pour intercepter l'embarcation avant qu'elle n'atteigne les côtes gazaouies.

Le ministre a également qualifié Greta Thunberg et ses compagnons de "porte-parole de la propagande du Hamas", réitérant la position ferme d'Israël sur cette question. "Israël agira contre toute tentative de briser le blocus ou d'aider les organisations terroristes - en mer, dans les airs et sur terre", a-t-il déclaré.

De leurs côtés, les activistes comptent diffuser en direct le moment où ils estiment qu'Israël tentera d'arrêter le navire, "afin de sensibiliser l'opinion publique mondiale et d'exercer une pression internationale sur le gouvernement israélien". Tsahal se prépare à prendre le contrôle du navire et à l'escorter vers le port d'Ashdod, avec arrestation et expulsion des militants à bord.