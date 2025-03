Katz : Israël compte maintenir sa présence militaire au Sud-Liban "sans limite de temps"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé vendredi que les forces de Tsahal resteront positionnées dans les cinq avant-postes établis au Sud-Liban, et ce "sans aucun lien avec les négociations" concernant les différends frontaliers terrestres avec l'État libanais. "Lors d'une réunion d'évaluation tenue hier en présence du chef d'état-major, le général Eyal Zamir, du chef des opérations, du directeur du renseignement militaire, du commandant du Front intérieur et d'autres hauts responsables de Tsahal et du système de défense, le ministre a clarifié que Tsahal maintiendra sa présence sur les cinq positions stratégiques dominant les zones tampons au Liban, sans limite de temps", indique un communiqué du ministère de la Défense.

Cette décision vise à "protéger les habitants du nord d'Israël, indépendamment de toute future négociation sur les points litigieux à la frontière", précise le document.

Le ministre a également ordonné à l'armée "de renforcer et consolider notre emprise sur ces avant-postes et de se préparer à une présence prolongée dans les cinq positions stratégiques occupées par Tsahal".

Ces installations militaires, stratégiquement placées sur des hauteurs permettant une surveillance à distance, sont situées en dehors des villages. L'armée israélienne espère ainsi éviter les frictions avec la population libanaise locale.

Les cinq avant-postes sont positionnés au nord de la localité de Shlomi sur la crête de Sulam dans la réserve de Livona, à Jabal Balat au nord de Shtula et Zarit (ancien poste "Karkom"), au nord d'Avivim et Malkia avec une vue sur les crêtes de Ramim et Bint Jbeil, au nord de Margaliot permettant une surveillance vers la crête de Ramim, et sur la crête de Khamamis face à Metula et Al-Khiam.