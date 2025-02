Keith Siegal a été détenu dans des "conditions inhumaines" et n'a "pratiquement jamais vu la lumière du jour"

Keith Siegal, l'un des otages israéliens libérés ce week-end de Gaza, a subi des tortures physiques et psychologiques pendant sa captivité de 484 jours, selon le témoignage de sa fille Shir. L'ancien otage, qui a perdu beaucoup de poids, a été détenu dans des "conditions inhumaines" et n'a "pratiquement jamais vu la lumière du jour". "Mon père a passé 484 jours sachant que chaque instant pouvait être le dernier, et que les terroristes pourraient l'exécuter si la pression militaire augmentait, comme cela a été le sort d'autres otages", a déclaré Shir Siegal. "Il a traversé un enfer que personne ne pourra jamais comprendre."

Malgré son état d'épuisement, Keith Siegal a tenu à marcher enveloppé dans un drapeau israélien lors de son arrivée au Centre médical Soratzky de Tel-Aviv. "Il a choisi de marcher malgré la douleur et la faiblesse, mais intérieurement, il était dévasté par ce qui est arrivé à notre communauté le 7 octobre et par ce que le peuple d'Israël doit encore endurer", explique sa fille.

L'ancien otage a été profondément affecté par l'ampleur des pertes dans son kibboutz de Kfar Aza. "Nous avons dû lui annoncer la cruelle liste des 64 personnes chères qui ont été assassinées. Il n'arrivait pas à croire combien de ses amis et voisins avaient été massacrés", poursuit Shir Siegal.

Sa fille rapporte que son père puisait sa force dans la lutte du public pour la libération des otages et dans les efforts militaires pour les retrouver. Cependant, il a été "brisé par la violence, les divisions et l'incitation à la haine entre Israéliens". À peine libéré, sa première préoccupation a été de savoir "ce qu'il pouvait faire pour aider à ramener tous les otages chez eux".

"Mon père est revenu à la vie et nous supplie de ne pas manquer d'autres occasions de sauver les otages qui sont encore en vie et de ramener les morts pour leur sépulture", conclut sa fille.