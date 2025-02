Keith Siegel, Jordan Bibas et Ofer Calderon racontent les conditions inhumaines de leur captivité à Gaza

Yarden Bibas, Ofer Calderon et Keith Siegel, libérés samedi lors du quatorzième jour de la trêve, ont livré leurs premiers témoignages sur leurs conditions de détention par le Hamas. Leurs récits, rapportés par les médias israéliens, révèlent une captivité marquée par des tortures psychologiques et des conditions de vie extrêmement difficiles. Yarden Bibas, 35 ans, a été particulièrement ciblé par ses ravisseurs qui l'ont tourmenté sans relâche au sujet du sort de sa femme Shiri et de leurs deux fils, Kfir et Ariel, également enlevés le 7 octobre 2023. Selon la chaîne publique Kan, il a été contraint de tourner une vidéo après que ses geôliers lui ont annoncé la mort de sa famille dans une frappe israélienne. L'ex-otage Nili Margalit, libérée en décembre 2023, confirme avoir été présente lorsque le Hamas a forcé Bibas à enregistrer ce "message de propagande".

Bibas et Calderon ont partagé les premiers jours de leur captivité, subissant violences physiques et psychologiques. "Ils ont été battus et enfermés dans des cages", rapporte Kan. Durant sa détention, Bibas a appris l'arabe, tandis que Calderon était traité comme un réserviste de Tsahal, ce qui explique qu'il portait encore un uniforme à sa libération. À son arrivée au point de rencontre avec l'armée israélienne, Calderon a demandé une bière, requête refusée par les soldats en raison de son état de santé fragile.

Les trois hommes ont eu accès aux médias, principalement via Al-Jazeera, leur permettant de suivre les manifestations organisées pour leur libération. "Ces mobilisations nous ont donné force et espoir de retrouver nos familles", ont-ils déclaré. Ils ont été déplacés entre différentes maisons et tunnels, où ils ont côtoyé d'autres captifs.

Keith Siegel, détenu à Gaza-ville, a dû renoncer à son végétarisme pour survivre face au manque de nourriture. Il a vécu plusieurs mois sans savoir si son fils Shai avait survécu à l'attaque du Hamas, jusqu'à ce qu'il entende sa voix à la radio. À l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv, le professeur Gil Fair a indiqué que Siegel était "dans un état stable qui lui permet de passer du temps avec sa famille, de se reposer et de traiter les expériences des derniers jours et de toute la période".

Les familles des otages libérés rapportent que leurs proches étaient régulièrement victimes de faux espoirs, leurs ravisseurs leur annonçant fréquemment une libération imminente. Cette manipulation psychologique était telle que, même lors de leur véritable libération, les otages sont restés incrédules jusqu'au dernier moment.

Certains otages ont subi des violences physiques sévères, restant menottés pendant de longues périodes. D'autres ont été enfermés dans des cages pour avoir "résisté aux terroristes", ou détenus dans des tunnels humides et mal ventilés pendant de longues périodes, selon Channel 12.