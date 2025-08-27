Keith Siegel raconte sa captivité : "Chaque jour, je récitais le Shema Israël"

Articles recommandés -

L’ex-otage Keith Siegel, libéré après plusieurs mois de captivité à Gaza, est revenu mercredi sur son expérience dans une interview accordée à la radio Kol Barama. Il y raconte les épreuves endurées, les tentatives de conversion forcée et la manière dont cette période l’a rapproché de sa foi juive.

Enlevé le 7 octobre et détenu pendant 484 jours, Keith Siegel explique avoir été déplacé à travers 33 lieux différents, tunnels, écoles, appartements, escaliers, avec d’autres otages, dont Gali et Ziv Berman, Omri Miran et Matan Angrest, toujours blessé lors de leur rencontre. “Nous avons subi des violences, mais nous avons puisé notre force les uns dans les autres”, confie-t-il.

Alors qu’il se sentait auparavant éloigné de la religion, la captivité a ravivé son lien avec le judaïsme : “Certaines prières de mon enfance me sont revenues. Nous nous apprenions mutuellement des bénédictions. Chaque jour, je récitais le Shema Israël et je bénissais mes repas. Depuis ma libération, j’ai poursuivi ce chemin spirituel.”

Keith Siegel révèle également que ses geôliers ont tenté de le convertir à l’islam : “Ils m’ont demandé de répéter des phrases que je ne comprenais pas. Mais plus ils insistaient, plus je me sentais profondément attaché au peuple juif, qui a traversé tant de souffrances.”

L’ancien otage souligne enfin la force que lui ont apportée les rassemblements en Israël pour soutenir les captifs : “Nous les voyions depuis Gaza. Cela m’a donné l’énergie de tenir et de croire que nous n’étions pas oubliés.” Il appelle désormais le gouvernement israélien à “tout faire pour ramener les otages et offrir une sépulture digne aux victimes”.