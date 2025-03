Kibboutz Nir Oz : le rapport accablant sur l'abandon du 7 octobre

L'armée israélienne a publié vendredi son rapport d'enquête sur l'attaque du kibboutz Nir Oz le 7 octobre, concluant à un échec majeur dans la protection des civils. Pendant plus de six heures, les 386 résidents ont été laissés sans défense face à environ 450 terroristes lourdement armés. "Ce n'est pas un échec tactique ou de valeurs, mais systémique", indique le rapport. Les forces militaires n'ont pas compris la gravité de la situation et n'ont pas priorisé l'envoi de renforts vers Nir Oz. Le bilan est dramatique : 69 habitants assassinés et 76 enlevés, dont 22 tués en captivité. Cinq otages sont toujours détenus, dont Eitan Horn et Ari Kouniou. Au total, un quart des résidents ont été tués ou enlevés.

La défense initiale reposait sur quatre membres du comité de sécurité et quelques civils armés, rapidement submergés. "Malgré leur infériorité numérique, ils ont cherché le contact, tué des terroristes et combattu longuement jusqu'à être blessés", précise le rapport.

Un élément troublant révèle que les deux chars disponibles ne sont pas entrés dans le kibboutz, descendant plutôt combattre à la frontière, en contradiction avec leur mission fondamentale de protection des civils.

Fait particulièrement accablant : les forces de sécurité sont arrivées à Nir Oz environ 40 minutes après l'identification du dernier terroriste dans le kibboutz, ne rencontrant aucun terroriste lors des opérations de ratissage et de sauvetage. "Aujourd'hui, je referme un gouffre profond dans ma vie", témoigne Shlomit Natan, blessée lors de l'attaque. "Pendant que l'auteur de l'attentat était en prison, j'essayais de me relever, de faire face aux cauchemars et aux peurs."