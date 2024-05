L'accord de trêve "accepté" par le Hamas est une contre-proposition, pas une réponse, estiment les États-Unis

Des responsables de l'administration Biden ont balayé l’annonce du Hamas de lundi soir d'un "accord de trêve", a rapporté CNN. Les sources citées par la chaîne américaine ont précisé que le groupe terroriste n’a pas accepté la proposition qui lui a été soumise, mais a renvoyé une contre-proposition avec des modifications, nécessitant une poursuite des négociations.

D’autres sources au fait des pourparlers ont déclaré que le chef de la CIA, William Burns, a traité de la question lors de sa visite au Qatar. Les sources ont également indiqué que la réponse du Hamas est arrivée lors de la rencontre de Burns avec le Premier ministre qatari Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, le chef de la CIA recevant une copie de la réponse immédiatement après.

AP Photo/Mark Schiefelbein

Après la "réponse" du Hamas, le cabinet de guerre israélien s’est réuni par téléphone et décidé à l'unanimité de poursuivre l'opération militaire à Rafah. Les chefs des différents services israéliens de sécurité ont eux aussi soutenu cette décision. Le cabinet a également convenu d’envoyer une délégation auprès des médiateurs, même si la contre-proposition du Hamas est loin des exigences d'Israël.

IDF Spokesperson

Tous les membres du cabinet ont jugé que la proposition du Hamas est inacceptable, imposant toujours la fin de la guerre et le retrait total de Tsahal de Gaza, mais qu’il était nécessaire "d’y aller et d’entendre". Israël continue à s'opposer à tout cessez-le-feu permanent tant que les derniers bataillons du Hamas ne sont pas "intégralement anéantis" et que le groupe terroriste reste en mesure de gouverner le territoire.