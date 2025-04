L'administration Biden aurait envisagé d'évincer Netanyahou au début de la guerre à Gaza

Selon une enquête qui sera diffusée dimanche sur l'émission israélienne "Hamakor" de la Chaîne 13, des membres de l'administration Biden reconnaissent que la Maison Blanche avait envisagé une initiative visant à écarter le Premier ministre Benjamin Netanyahou au début du conflit à Gaza. Le reportage, présenté par le journaliste Raviv Drucker, comprend des entretiens avec neuf figures centrales de l'administration Biden. D'après Drucker, ces responsables ont décrit un sentiment d'ingratitude de la part du gouvernement Netanyahu face au soutien accordé par l'administration américaine à Israël.

Parmi les hauts responsables interrogés figure Ilan Goldenberg, plus tard nommé coordinateur pour la communauté juive dans la campagne présidentielle de Kamala Harris. Goldenberg a confié à la Chaîne 13 qu'au début de la guerre, après l'échec du premier accord sur les otages, des idées circulaient à la Maison Blanche sur les moyens d'accélérer un processus qui conduirait au départ de Netanyahou.

"Beaucoup de personnes parlaient, y compris parfois dans le Bureau ovale, de l'idée que le Président prononce un discours... Benny Gantz était à environ 37 [sièges dans les sondages] et Bibi à 15, il était très affaibli, Joe Biden restait incroyablement populaire en Israël", a déclaré Goldenberg dans un extrait publié jeudi.

L'idée consistait à ce que Biden présente aux Israéliens deux options : "Vous pouvez mettre fin à la guerre, récupérer tous les otages, obtenir un accord incluant le départ d'éléments du Hamas, ou continuer ce que vous faites : Israël dans une guerre sans fin, vos fils et filles continuant à combattre, la plupart des otages revenant morts." "L'objectif était soit de forcer Netanyahou à accepter cela, soit de bouleverser la politique israélienne et voir si on pouvait déclencher des élections ou Dieu sait quoi... C'est ce que les gens disaient : 'Brisons cette situation car elle ne mène nulle part'", a-t-il ajouté.