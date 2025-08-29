Articles recommandés -

Dans une interview accordée à CNN, l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yehiel Leiter, a défendu la stratégie de l’armée israélienne dans la guerre contre le Hamas, tout en évoquant la perte personnelle de son fils, Moshé, tombé au combat au début du conflit.

Leiter a souligné que l’armée israélienne pourrait mettre fin à la guerre beaucoup plus rapidement, mais qu’elle choisit de prendre des précautions inédites afin de limiter les pertes civiles. "Un pays capable de neutraliser l’espace aérien iranien en 72 heures pour permettre aux bombardiers américains B-2 de frapper les installations nucléaires pourrait évidemment finir cette guerre plus vite. Mais nous ne le faisons pas, parce que nous prenons des précautions que personne d’autre n’a jamais prises", a-t-il déclaré.

Il a décrit le Hamas comme "une organisation macabre" qui utilise délibérément les civils comme boucliers humains et exploite un vaste réseau de plus de 700 kilomètres de tunnels souterrains dans un territoire de seulement 39 kilomètres de long. "Le Hamas est un culte de la mort. Ils l’écrivent, ils le disent. Il suffit de lire leurs textes", a insisté l’ambassadeur.

Yehiel Leiter est revenu sur la mort de son fils, tué au début de l’offensive israélienne à Gaza. "Mon propre fils a été tué parce que nous ne tuons pas de civils innocents. Il est entré à pied à Gaza pour mener ses troupes et a trouvé la mort dans un piège explosif du Hamas", a-t-il confié avec émotion.

Répondant aux accusations internationales sur les méthodes de Tsahal, Leiter a affirmé qu’une approche plus indiscriminée aurait pu sauver de nombreuses vies israéliennes : "Si nous faisions vraiment ce dont on nous accuse, mon fils serait encore en vie, tout comme beaucoup de nos soldats."

Enfin, l’ambassadeur a relativisé les images de manifestations anti-guerre en Israël, affirmant qu’elles ne représentent qu’une partie de l’opinion publique. Selon lui, de nombreuses familles de soldats demandent au gouvernement d’aller jusqu’à la défaite totale du Hamas, par crainte d’un retour à la situation d’avant le 7 octobre.