L'ambassadrice d'Israël en Russie, Simona Halperin, a accusé vendredi soir les médias d'État russes de promouvoir des "accusations de crime rituel" anti-israéliennes fabriquées par le Hamas. Ses propos font suite à la publication par des médias russes, dont l'agence de presse TASS, de rapports palestiniens affirmant qu'une fosse commune avait été découverte à Khan Younès, près de l'hôpital Nasser, contenant des corps dont des organes avaient été prélevés.

Selon l'ambassadrice Halperin, depuis le 7 octobre, le Hamas ne cesse de diffuser des "fake news" qui, malheureusement, trouvent immédiatement un écho dans les médias russes. "Ceux qui publient et diffusent largement de telles informations contribuent à la montée de l'antisémitisme et de l'extrémisme", a-t-elle écrit. "Ces accusations sont absurdes et constituent en fait la version moderne des accusations de crime rituel contre les Juifs au Moyen Âge".

Les médias russes se sont appuyés sur des rapports relayés par le Hamas depuis la bande de Gaza, selon lesquels l'armée israélienne aurait profané des corps avant leur inhumation à l'hôpital Nasser. Ils affirment que le remplacement à plusieurs reprises des sacs en plastique dans lesquels les corps étaient ensevelis témoigne des tentatives de Tsahal de "dissimuler ses crimes". D'autres allégations avancées sont que l'inhumation des corps a été modifiée, que 20 Palestiniens ont été enterrés vivants et que des corps d'enfants ont été retrouvés dans les "fosses communes".

Il y a un an, les médias russes avaient accusé Israël de prélever les organes de soldats ukrainiens soignés dans des hôpitaux situés dans des zones contrôlées par l'Ukraine. Selon les informations diffusées à l'époque, des médecins israéliens auraient transféré en Israël des organes de soldats ukrainiens à des fins de transplantation.

Ces graves accusations, fermement démenties par les autorités israéliennes, témoignent d'un climat de désinformation et de propagande anti-israélienne particulièrement virulent dans certains médias russes, sur fond de tensions persistantes entre Moscou et Jérusalem.