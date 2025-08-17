L'ancien otage, Gadi Moses, critique la stratégie militaire israélienne à Gaza

Articles recommandés -

Gadi Moses, survivant du Hamas libéré il y a environ 200 jours, a exprimé dimanche matin ses critiques envers la politique gouvernementale lors d'une interview à la radio publique israélienne, Kan Reshet Bet. Le résident du kibboutz Nir Oz s'est dit "agité et impatient" face à la décision du gouvernement de poursuivre les opérations militaires "alors que nos otages souffrent dans les tunnels, affamés et enchaînés".

Moses a révélé que les habitants de Nir Oz sont "déchirés entre deux impératifs" : le combat pour le retour des otages et la nécessité de "se lever chaque matin pour semer et cultiver à nouveau la terre, jusqu'au dernier mètre".

L'ancien captif a tenté de convaincre que "la voie de la guerre ne mènera à aucune solution, seules des démarches organisées" peuvent aboutir. Il a affirmé ne pas croire "à la démagogie qui prône 'l'élimination du Hamas'", estimant qu'une autre organisation terroriste émergera toujours. Il a accusé "ceux qui siègent à Jérusalem" de ne pas comprendre la situation globale ni la détresse.

Concernant la grève pour les otages, Moses a déclaré : "Cette journée doit changer l'approche des dirigeants. J'appelle tout le peuple d'Israël à descendre dans les rues, à prouver que vous vous souciez d'eux." Il a salué la solidarité populaire : "Ce peuple est merveilleux, il m'a accueilli à bras ouverts, il a pris soin de moi."

Moses s'est également plaint du rythme lent de reconstruction du kibboutz : "Les choses bougent, mais le fait est qu'en deux ans, aucune pierre n'a bougé à Nir Oz." Il a accusé l'État de "maltraiter les résidents du kibboutz" en ne contribuant pas suffisamment à leur retour à la normale.