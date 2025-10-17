L'ancien otage Matan Angrest demande au chef d'état-major de Tsahal à retourner au combat

À peine rentré en Israël après plus de deux ans de captivité à Gaza, l’ancien otage et soldat Matan Angrest a exprimé son souhait de reprendre le combat. Mercredi soir, lors d’une rencontre à l’hôpital Ichilov de Tel Aviv avec le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, il a déclaré vouloir réintégrer une unité opérationnelle.

Selon l’armée israélienne, Zamir lui aurait suggéré de revenir d’abord dans un rôle d’instruction, mais Angrest a répondu sans hésiter : "Non, je veux retourner au service opérationnel." Quelques heures plus tard, il assistait aux funérailles du capitaine Daniel Peretz, son commandant de char, tué lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Devant les proches du défunt, Angrest a promis qu’il retournerait à Gaza si nécessaire pour ramener le corps du sergent Itay Chen, toujours détenu par le mouvement terroriste.

Angrest et un autre soldat, Nimrod Cohen, avaient été libérés cette semaine dans le cadre du dernier accord d’échange d’otages conclu entre Israël et le Hamas. Leur retour a été perçu au sein de l’armée comme un moment d’émotion et de soulagement. "C’est comme si la mission touchait enfin à sa fin", a confié un officier supérieur à ynet.