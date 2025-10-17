L'ancien otage Omri Miran sort de l'hôpital et profite d'un moment en famille à la plage

Omri Miran, rescapé de la captivité à Gaza, est sorti vendredi de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv après avoir terminé tous les examens médicaux nécessaires. Sur le chemin du retour vers le kibboutz Kramim, où sa famille réside depuis le 7 octobre, Omri s'est arrêté avec les siens - son épouse Lishay et leurs filles Roni et Alma - pour se baigner dans la mer.

À l'arrivée à l'entrée du kibboutz Kramim, où un accueil chaleureux l'attendait, un large sourire illuminait son visage et celui des membres de sa famille présents dans le véhicule. Ouvrant la fenêtre, il a déclaré avec émotion : "Je suis là, nous sommes là. Mais il y a encore des gens là-bas - il y a encore des familles qui n'ont pas eu leur moment de retrouvailles. Il y a des commémorations et des funérailles, et mon cœur est avec tous. Maintenant, je vais continuer ma vie et retourner auprès de ma famille. Merci à tout le peuple d'Israël".

Son épouse Lishay a ajouté : "Merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont agi et aidé pour qu'Omri rentre à la maison".

Un convoi de personnes brandissant des drapeaux israéliens et des drapeaux jaunes symbolisant la lutte pour le retour des otages l'a accompagné tout au long du chemin, des deux côtés de la route. Les participants ont confié : "Pour nous, il est comme un membre de la famille. Nous aimons Omri et nous sommes venus ici pour le soutenir".

Omri Miran avait été enlevé du kibboutz Nir Oz vers la bande de Gaza sous les yeux de son épouse et de ses filles, et retenu en captivité par le Hamas pendant 738 jours. Un premier signe de vie filmé avait été reçu en avril 2024, dans une vidéo où il apparaissait aux côtés de Keith Siegel, précédemment libéré. En avril 2025, une autre vidéo de lui avait été diffusée par le Hamas.

Lundi dernier, il a été libéré dans le cadre de l'accord sur les otages et a retrouvé sa famille à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, où il a pu revoir pour la première fois depuis son enlèvement ses filles. Des photos particulièrement émouvantes l'ont montré jouant avec elles, marquant ce moment de retrouvailles tant attendu.