L'ancienne otage, Arbel Yehud, appelle à "arrêter la routine" jusqu'au retour des captifs

Articles recommandés -

Arbel Yehud, survivante de la captivité du Hamas, s'est exprimée dimanche lors du rassemblement sur la place des Otages à Tel-Aviv, aux côtés d'autres anciens captifs et de familles d'otages encore détenus à Gaza. "Il faut arrêter la routine encore et encore jusqu'à ce que ceux qui sont en captivité reviennent", a-t-elle déclaré.

"Je sais de près ce que c'est d'être en captivité. Je sais que la pression militaire ne ramène pas les otages mais ne fait que les tuer. La seule façon de les ramener, c'est par un accord en une seule fois", a affirmé Arbel Yehud. Elle a insisté sur la nécessité de maintenir la pression : "Cette journée de grève est importante, mais il ne faut pas que cela reste un seul jour, il faut de la continuité."

https://x.com/i/web/status/1957012834157490677 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'ancienne otage a évoqué les conditions de détention en cette période estivale : "Cette semaine a été particulièrement chaude, l'été est toujours difficile, mais nous pouvons allumer la climatisation au bureau, ouvrir la fenêtre de la voiture, aller à la mer ou à la piscine. Les otages là-bas dans les tunnels sont sans eau, sans air, sans possibilité de respirer. Je me souviens de moi-même là-bas, je pensais que j'allais mourir de chaleur."

S'adressant directement au gouvernement, elle a lancé : "Vous avez vu les images, les vidéos, les horreurs. Combien de temps encore continuerez-vous à fermer les yeux ? Combien de temps encore continuerez-vous à abandonner nos gens à une Shoah continue minute après minute ? Il n'y a qu'une seule façon de tous les ramener, un accord maintenant !