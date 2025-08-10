L'appareil sécuritaire israélien divisé sur l'occupation de Gaza

Articles recommandés -

Les services de renseignement israéliens ne sont pas unanimes concernant le projet d'occupation de la ville de Gaza, selon des informations révélées dimanche par la chaîne Kan. Lors d'une réunion du cabinet politique te de sécurité, le Mossad, Tsahal et le Shin Bet ont exprimé des positions divergentes sur cette question cruciale.

Le représentant du Shin Bet présent à la réunion s'est rallié à la position des chefs de l'appareil sécuritaire préconisant la poursuite des négociations pour la libération des otages en parallèle de toute opération militaire. Toutefois, contrairement au Mossad et à Tsahal, le Shin Bet ne s'est pas opposé catégoriquement au plan du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Selon les dernières informations, l'occupation de Gaza devrait durer au minimum six mois. Tsahal se prépare déjà à évacuer la population civile vers la zone humanitaire de Mawasi d'ici deux semaines. Cette opération d'envergure concernerait plus de 800 000 Palestiniens résidant dans la ville de Gaza et nécessiterait environ un mois et demi avant le début d'une manœuvre terrestre d'ampleur.

En préparation de cette offensive, Israël a décidé d'intensifier considérablement l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza. Cette directive, approuvée par le cabinet, prévoit de quadrupler le nombre de camions d'aide, passant de 300 à 1 200 par jour. Les largages aériens seront également renforcés, et de nouveaux centres de distribution soutenus par des fondations américaines seront établis.