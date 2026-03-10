"L’armée iranienne agit comme une organisation terroriste", affirme un responsable de Tsahal

Un haut responsable de l’armée israélienne a estimé que l’armée iranienne ne fonctionne pas comme une force militaire organisée, mais plutôt "comme des phalanges, comme une organisation terroriste", selon des propos rapportés par la chaîne publique Kan. Selon cette source, malgré les exercices militaires menés ces derniers mois par l’armée iranienne et les Gardiens de la Révolution, les forces iraniennes peinent en pratique à effectuer des tirs massifs de missiles.

D’après ce responsable, les attaques lancées contre Israël se limitent désormais le plus souvent à des tirs isolés de missiles, menés de manière non coordonnée et désorganisée. Dans le même temps, l’armée de l’air israélienne mène régulièrement des opérations en Iran afin de repérer et de frapper des lanceurs de missiles en temps réel, dans le but de réduire le nombre de tirs dirigés vers Israël.

Selon des informations diffusées récemment, l’Iran aurait déjà perdu environ 70 % de ses capacités de lancement de missiles depuis le début de l’opération israélienne "Rugissement du Lion", lancée il y a une dizaine de jours.