L'armée israélienne annonce la mort du soldat Ariel Tsym, tué dans les combats à Gaza

L'armée israélienne a annoncé la mort d'un soldat supplémentaire, tué dans le nord de la bande de Gaza vendredi. Il s'agit du sergent Ariel Tsym, 20 ans, originaire de Modiin dans le centre d'Israël. Le jeune homme est mort lors d'affrontements avec des terroristes.

Le même jour, quatre autres soldats opérant dans la ville de Zeytoun, au sud de la ville de Gaza, ont été tués dans l'explosion d'une bombe. Trois militaires ont été blessés lors du même incident. Depuis une dizaine de jours, Tsahal déplore une recrudescence des pertes dans ses rangs, aussi bien dans la bande de Gaza - où les soldats mènent des opérations ciblées contre des cellules du Hamas - que sur le front nord, où le Hezbollah tire de plus en plus de missiles antichars et de drones explosifs.