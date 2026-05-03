L’armée israélienne appelle à l’évacuation de plusieurs localités du sud du Liban

L’armée israélienne a lancé un avertissement urgent aux habitants de plusieurs villes et villages du sud du Liban, appelant à une évacuation immédiate.

i24NEWS
i24NEWS
1 min
1 min
 ■ 
Initial reports indicate car struck by Hezbollah drone in northern Israel
Initial reports indicate car struck by Hezbollah drone in northern Israel27a copyright law Israel

Tsahal affirme être contrainte d'agir après des violations du cessez-le-feu qu'elle attribue au Hezbollah. Elle précise ne pas viser les civils, tout en avertissant que des actions militaires pourraient être menées dans ces zones.

https://x.com/i/web/status/2050797452664410358

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

Les habitants sont appelés à quitter immédiatement leurs domiciles et à s'éloigner d'au moins 1 000 mètres vers des zones ouvertes, afin d'assurer leur sécurité. Le message souligne également que toute personne se trouvant à proximité des membres du Hezbollah, de leurs infrastructures ou de leurs équipements militaires s'expose à un danger direct.

Cet article a reçu 4 commentaires

Commentaires