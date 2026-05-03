L’armée israélienne appelle à l’évacuation de plusieurs localités du sud du Liban

Tsahal affirme être contrainte d'agir après des violations du cessez-le-feu qu'elle attribue au Hezbollah. Elle précise ne pas viser les civils, tout en avertissant que des actions militaires pourraient être menées dans ces zones.

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Les habitants sont appelés à quitter immédiatement leurs domiciles et à s'éloigner d'au moins 1 000 mètres vers des zones ouvertes, afin d'assurer leur sécurité. Le message souligne également que toute personne se trouvant à proximité des membres du Hezbollah, de leurs infrastructures ou de leurs équipements militaires s'expose à un danger direct.