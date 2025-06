La marine israélienne intercepte sans violence la "Flotille pour Gaza"

Les forces spéciales navales israéliennes ont pris le contrôle dans la nuit de dimanche à lundi du navire "Madleen" transportant des militants pro-palestiniens, dont l'activiste climatique Greta Thunberg, qui tentaient de rejoindre Gaza. L'opération s'est déroulée sans violence après que la marine israélienne eut sommé l'embarcation de s'éloigner des côtes de l'enclave palestinienne. "Nous ne voulons pas vous blesser, n'ayez pas peur", aurait déclaré un soldat israélien selon des images diffusées par Al-Jazeera.

https://x.com/i/web/status/1931885257604645074 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les militants avaient signalé avant l'intervention des drones israéliens pulvérisant "une substance blanche irritante et non identifiée" sur le pont, puis une perte de contact avec leur navire. Des sirènes d'alarme avaient retenti vers 1h15 du matin quand plusieurs embarcations israéliennes ont encerclé le bateau. Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié l'initiative de "coup publicitaire" et surnommé l'embarcation le "yacht à selfies". "La zone maritime au large de Gaza est fermée aux navires non autorisés dans le cadre d'un blocus naval légal conforme au droit international", a précisé une officière israélienne. Le ministre de la Défense Israel Katz a ordonné la projection aux passagers d'un "film d'horreur" du massacre du 7 octobre. "Il convient que Greta l'antisémite et ses amis soutiens du Hamas voient exactement qui est l'organisation terroriste Hamas qu'ils sont venus soutenir", a-t-il déclaré.

Articles recommandés -

Les militants, tous "sains et saufs" selon les autorités, ont reçu des sandwichs et de l'eau de la part des soldats avant d'être escortés vers le port d'Ashdod. Ils seront pris en charge par la police israélienne puis rapatriés dans leurs pays respectifs.