"L'opération à Rafah est très limitée et vise à faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte l'accord" (CNN) | LIVE

Les drapeaux israéliens flottent au point de passage de Rafah

Des drapeaux israéliens et un véhicule blindé de Tsahal sont visibles du côté gazaoui du terminal de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Les autorités palestiniennes dans la bande de Gaza, qui opèrent sous le contrôle du Hamas, ont déclaré que le terminal avait été fermé en raison de la "présence de chars". Dans le même temps, des responsables humanitaires ont déclaré à l'agence de presse Reuters que le transfert de l'aide humanitaire aux Palestiniens via le terminal de Rafah avait été interrompu. L'armée a souligné plus tôt que l'aide à la bande de Gaza continuerait à affluer par "plusieurs routes et passages".