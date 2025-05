L'armée israélienne occupe désormais 77 % du territoire gazaoui, selon le Hamas

Le Hamas a affirmé ce dimanche que l'armée israélienne contrôle désormais 77 % de la bande de Gaza. Avec le positionnement de sa brigade de parachutistes samedi, Tsahal a achevé le déploiement complet de ses forces terrestres régulières dans le territoire.

Lors d'une intervention en fin de semaine, Benjamin Netanyahou a réaffirmé que l'objectif d'Israël était d'occuper la totalité de la bande de Gaza à la fin de l'opération "Chars de Gédéon".

En plus de la pression militaire, le Hamas est confronté à une pression économique croissante, due à l'arrêt de l'aide humanitaire durant deux mois, et à l'élimination de certains membres clés. Des sources proches de l'organisation et d'autres ont confié ce dimanche au journal Asharq Al-Awsat que le mouvement palestinien connaît actuellement sa période la plus difficile depuis sa fondation en 1987, con

Tsahal a annoncé ce dimanche l'élimination de Abou Nar, qui occupait un rang équivalent à celui de chef d'état-major adjoint, tué lors d'une frappe dans le centre de la bande de Gaza. Au cours des années précédentes, il a dirigé les activités dans les districts de Gaza, les camps centraux et Khan Yunes.