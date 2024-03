L'armée israélienne opère à nouveau à l'hôpital Shifa de Gaza pour contrer les activités du Hamas

L'armée israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet ont annoncé une opération ciblée à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, suite à des renseignements indiquant la présence de terroristes dans l'enceinte de l'établissement hospitalier. Les forces de sécurité israéliennes ont publié une déclaration commune sur les efforts déployés pour contrecarrer l'activité terroriste, ainsi que pour informer les services de santé de Gaza avant l'opération "en pleine coordination avec l'administration de l'hôpital".

"Nous constatons que l'organisation terroriste du Hamas poursuit ses activités militaires à l'intérieur des hôpitaux. Nous sommes prêts à fournir toute l'aide humanitaire nécessaire. Notre demande est simple : l'arrêt immédiat de toutes les activités terroristes dans les hôpitaux", a déclaré le chef de l'administration israélienne de coordination et de liaison (CLA) au directeur général du ministère de la Santé de Gaza. Dans le cadre de cette activité, lors de l'encerclement de l'hôpital, des terroristes ont ouvert le feu depuis l'enceinte de l'établissement sur les forces israéliennes, qui ont riposté touchant plusieurs d'entre eux.

Il y a des combats dans tout l'espace, y compris dans l'obus de l'Armée de l'Air. Actuellement, plus de 80 personnes sont arrêtées

"Les forces opérant dans la zone ont été entraînées à cette tâche et informées à l'avance de l'importance d'éviter tout dommage aux civils, aux patients, aux équipes médicales et au matériel", a déclaré Tsahal dans un communiqué. "Même pendant l'opération, les forces de défense israéliennes garantissent le fonctionnement continu de l'hôpital", apportant leur soutien à l'administration hospitalière et en ayant fait venir des arabophones sur place afin de pouvoir communiquer avec les patients.

IDF spokesman

"Les médecins de Tsahal sont prêts à aider ceux qui en ont besoin. Les patients et les équipes médicales ne doivent pas évacuer l'hôpital, mais il y a un passage prévu pour que les civils quittent la zone". Dans la suite de l'opération et une fois qu'il n'y aura plus de danger pour les forces israélienne, "Tsahal poursuivra l'effort humanitaire et fournira de la nourriture, de l'eau et d'autres fournitures aux patients et aux civils dans l'enceinte".