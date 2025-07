L’armée israélienne reconnaît de graves défaillances lors du massacre du 7 octobre à Ofakim

Articles recommandés -

Une enquête interne de l’armée israélienne a révélé dimanche de lourdes défaillances dans la réponse militaire à l’attaque terroriste qui a frappé la ville d’Ofakim, dans le sud d’Israël, le 7 octobre 2023. En l’espace de 40 minutes, 15 terroristes du Hamas ont tué 33 personnes — 25 civils et 8 membres des forces de sécurité — avant que l’armée n’arrive sur les lieux. Le rapport pointe un échec critique en matière de communication, de coordination et de préparation.

L’investigation, menée durant six mois par le général de brigade Oren Simcha, révèle que les soldats les plus proches, issus de l’École des officiers (Bahad 1), ont d’abord été envoyés au mauvais endroit. Ils ont ensuite dû marcher près de 30 minutes pour atteindre le quartier de Mishor HaGeffen, cible principale de l’attaque, alors que la tuerie était déjà terminée ou que les assaillants s’étaient retranchés dans des maisons.

Selon les auteurs du rapport, c’est la réactivité de certains civils, policiers et soldats présents sur place qui a permis d’éviter un massacre de plus grande ampleur. Aucun centre de commandement d’urgence n’était opérationnel à Ofakim ce matin-là, et les autorités locales n’avaient ni équipe de réserve ni renseignement en temps réel. La confusion était telle que la ville paraissait envahie dans son intégralité, alors que les terroristes concentraient leur attaque sur trois rues précises.

Les assaillants avaient planifié leur offensive avec précision. Ils avaient choisi Mishor HaGeffen en raison de l’absence de pièces sécurisées dans les maisons (les mamadim), misant sur le fait que les habitants fuiraient vers les abris publics. Des cartes retrouvées sur les terroristes désignaient la zone comme un "quartier sans protection". Ils transportaient suffisamment d’armes et de munitions pour combattre plusieurs jours.

Le maire d’Ofakim, Itzik Danino, a salué la transparence du rapport, bien que douloureuse : "L’armée n’était pas là quand on avait besoin d’elle. Mais elle a tiré des leçons et agit désormais sur tous les fronts." De son côté, Sarit Ohayon, qui a perdu son mari et son fils dans l’attaque, estime que le rapport n’apporte rien de nouveau : "L’essentiel est d’éviter que cela se reproduise. Nous ne sommes pas encore en sécurité."

L’un des épisodes les plus marquants de l’attaque fut la prise d’otages dans la maison de Rachel et David Edri. L’opération de sauvetage, menée par l’unité d’élite Yamam après 14 heures de préparation, a permis de libérer les otages sains et saufs, au prix de trois blessés dans les rangs israéliens. L’un des premiers à entrer, le sergent Yitav Lev Halevi, est tombé au combat quelques mois plus tard lors d’une autre mission.

L’armée reconnaît aujourd’hui que les erreurs d’Ofakim ont servi de leçon. Des dispositifs de commandement locaux, des unités de réponse rapide et une meilleure intégration des caméras de surveillance ont depuis été mis en place dans la ville.