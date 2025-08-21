Articles recommandés -

"La journée d'arrêt de dimanche n'était que le début", ont déclaré jeudi les familles d'otages dans une déclaration spéciale depuis leur QG de Tel-Aviv. Yehuda Cohen, père de Nimrod, a révélé que Tsahal détient des vidéos de son fils en captivité, mais refuse de permettre à la famille de les visionner.

Deux vidéos ont été transmises à la famille, datant du jour de l'enlèvement. La première montre Nimrod et les membres de son équipage de char sortant du véhicule blindé. La seconde le montre traîné par deux terroristes du Hamas depuis la frontière vers un véhicule qui les attendait dans la bande de Gaza. Concernant la troisième, filmé le 123e jour de guerre, Nimrod apparaît face caméra pour transmettre un message au public depuis sa captivité, vidéo que l'armée refuse de remettre à la famille.

Lishi Miran-Levia, épouse d'Omri, a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahou de vouloir intentionnellement saboter l'accord en cours de négociation, appelant le peuple à rejoindre le combat des familles. "L'histoire se répète. Nous sommes à un pas du sabotage total. Il y a un accord sur la table qui peut sauver des otages vivants et ramener des corps. Le Hamas a accepté, mais au bureau du Premier ministre, on travaille au sabotage qui condamnera à mort les otages vivants et à la disparition les morts."

Elle a rappelé que "au moins 42 otages auraient pu revenir vivants mais ont été tués dans la bande de Gaza en raison de la pression militaire et du traînage de pieds du gouvernement israélien". "Notre exigence n'a pas changé depuis le 7 octobre. Le retour de tous les otages n'est pas seulement le combat des familles d'otages. Seul le retour des otages et la fin de la guerre garantiront la résilience nationale, sécuritaire et sociale d'Israël."

Bar Godard, fille de Meni qui a été tué et enlevé dans la bande de Gaza, a également accusé Netanyahou d'œuvrer à saboter le retour des otages. "Celui qui a choisi pendant trois jours de ne pas répondre à une proposition déjà approuvée par le gouvernement, de ne pas convoquer le cabinet ni le gouvernement, a en fait choisi de sacrifier les otages. C'est une démarche intentionnelle, planifiée et organisée."

Elle a appelé le peuple à continuer de soutenir les familles : "Dimanche dernier, nous avons vu le peuple d'Israël se dresser face à un gouvernement qui a choisi de servir une petite minorité parmi nous et d'ignorer de manière flagrante l'écrasante majorité des Israéliens qui disent 'ça suffit'."