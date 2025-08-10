L’auteur du code éthique de Tsahal réfute toute accusation de génocide à Gaza

Articles recommandés -

Le philosophe israélien Asa Kasher, à l’origine du code éthique de Tsahal, a rejeté les accusations affirmant qu’Israël commettrait un génocide dans la bande de Gaza. Interrogé par la radio publique israélienne Kan Reshet Bet, il a affirmé n’avoir observé "aucun acte pouvant être qualifié de génocide", tout en reconnaissant l’existence de comportements problématiques sur le terrain.

"J’ai entendu parler de certains cas de conduite inappropriée, et je connais aussi des exemples de comportements parfaitement corrects. Je ne peux en aucun cas généraliser", a-t-il déclaré. Selon lui, l’armée "ne donne pas d’ordres qui respectent les valeurs de Tsahal tout en violant le droit international".

Kasher explique être régulièrement sollicité par des médias étrangers, qui lui envoient des vidéos publiées par des soldats israéliens sur les réseaux sociaux pour avis. "J’en ai vu des centaines", confie-t-il. "Il existe d’innombrables exemples d’actions contraires aux valeurs de Tsahal, mais pas un seul qui relève du génocide."

Concernant les accusations selon lesquelles Israël affamerait la population de Gaza, le philosophe se montre indifférent aux critiques extérieures. "Ce que l’on pense de nous en Europe ou aux États-Unis n’est pas ma priorité. Ma principale préoccupation, ce sont les otages et nos soldats", insiste-t-il.

Pour Asa Kasher, l’essentiel est que les militaires agissent conformément aux principes éthiques fixés par l’armée. "Si ce n’est pas le cas, les commandants doivent corriger la conduite de leurs troupes. Si c’est le cas, c’est excellent, et alors nous pouvons nous concentrer sur la manière de présenter nos actions au monde."

Cette prise de position intervient alors qu’Israël continue de faire face à une intense pression diplomatique et médiatique autour de la conduite de son armée à Gaza, dans un contexte de guerre et de lourdes accusations de violations des droits humains.