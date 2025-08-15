L'autopsie de l'otage Itzik Elgarat révèle qu'il a été torturé à mort

Articles recommandés -

Itzik Elgarat, enlevé lors de l’attaque du 7 octobre par le Hamas et dont le corps avait été restitué en février dans le cadre d’un accord d’échange d’otages, aurait été torturé à mort, selon les révélations de son frère.

Dans un message publié jeudi sur X, Danny Elgarat a affirmé que l’autopsie avait écarté l’hypothèse initiale d’une crise cardiaque. Le rapport médico-légal décrit de multiples fractures, côtes, nez et orteils, compatibles avec des violences extrêmes infligées de son vivant. "Il a été assassiné avec une cruauté inouïe", a-t-il écrit, accusant implicitement le Premier ministre Benjamin Netanyahou de négligence dans la gestion du dossier.

Selon lui, les ravisseurs soupçonnaient à tort Itzik d’être pilote, en raison notamment d’un tatouage représentant un aigle. Emmené pour interrogatoire, il n’est jamais revenu.

Le corps d’Elgarat avait été rapatrié lors de la dernière phase de la première étape de l’accord d’échange. Ses funérailles, organisées à Nir Oz, ont rassemblé des centaines de personnes venues lui rendre hommage.