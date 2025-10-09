"L'échange de 'prisonniers' n'aura lieu que si un accord mettant fin à la guerre est annoncé", affirme le Hamas

Le dirigeant du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré jeudi que l’accord négocié au Caire entre Israël et le mouvement terroriste représente une "cessation définitive des hostilités" dans la bande de Gaza. Selon lui, "le principal point de cet accord est la fin de la guerre", condition préalable à tout échange de prisonniers.

Hamdan a précisé que les médiateurs égyptiens et qataris ont fourni des garanties pour s’assurer qu’Israël respecte ses engagements et qu’ils ont laissé l’annonce officielle du cessez-le-feu au camp américain. "L’échange de prisonniers ne se fera que dans le cadre d’un accord complet pour mettre fin à la guerre", a-t-il insisté.

Le responsable du Hamas a également indiqué que la trêve entrera en vigueur après l’approbation du gouvernement israélien, et que l’armée israélienne devra se retirer de la ville de Gaza, du nord ddu territoire palestinien, ainsi que de Rafah et Khan Younès, dans le sud.

Parmi les dispositions mentionnées, Hamdan a évoqué la libération de 1 700 prisonniers originaires de Gaza, plus 250 condamnés à la prison à vie, ajoutant que le Hamas avait soumis une liste des détenus prioritaires à libérer. L’accord prévoit aussi l’ouverture de cinq points de passage pour permettre l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Le mouvement a par ailleurs exigé la suspension des survols de drones israéliens pendant les opérations de transfert des otages, afin de garantir leur sécurité. "Nous avons souligné la nécessité que les médiateurs veillent au respect des engagements pris par la partie israélienne", a ajouté Hamdan.

Concernant la gestion de Gaza après la guerre, le dirigeant du Hamas a affirmé que le contrôle de la bande devait revenir à des personnalités palestiniennes nationales, sans ingérence d’Israël. Les factions palestiniennes auraient soumis une liste de 40 noms de responsables susceptibles d’assurer la gouvernance du territoire.

"Nous ne permettrons pas à Israël d’intervenir dans nos affaires internes", a conclu Hamdane, présentant l’accord comme un tournant historique censé mettre fin à la guerre et ouvrir une nouvelle phase politique pour la population de Gaza.