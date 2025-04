L'Égypte confirme avoir soumis une proposition pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel-Aaty, a confirmé jeudi avoir transmis une proposition d'accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza. Cette initiative fait actuellement l'objet de consultations entre les parties concernées. "Nous espérons que cette proposition sera acceptée par toutes les parties pertinentes afin de revenir à l'apaisement, d'arrêter la guerre sur Gaza et de permettre l'acheminement d'aide aux habitants de l'enclave", a déclaré le ministre lors d'une interview diffusée sur la chaîne égyptienne "Al-Ghad".

Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné que "les efforts se poursuivent avec tous les acteurs, qui sont au fait des détails de la proposition égyptienne. Nous espérons qu'elle sera adoptée pour entrer dans une phase de détente, suivie de la libération d'un certain nombre d'otages et de prisonniers." "L'effort égyptien, coordonné avec nos frères du Qatar, ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que les combats cessent et que l'aide puisse parvenir à destination", a-t-il ajouté.

Abdel-Aaty a également exprimé la position de son pays concernant le plan d'émigration des Palestiniens évoqué par l'administration Trump: "La position égyptienne est claire - un rejet total de tout plan visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres, que ce soit par force ou volontairement. C'est inacceptable."

Concernant la conférence sur la reconstruction de Gaza, le ministre a précisé que les préparatifs sont en cours, avec des communications quotidiennes avec l'ONU, le bureau du secrétaire général António Guterres et la Banque mondiale. Des coordinations sont également menées avec le Japon, l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux. "L'Égypte attend seulement un cessez-le-feu pour fixer une date et mobiliser des financements", a-t-il conclu.