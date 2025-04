L'Égypte exige du Hamas des informations sur les otages avant début mai

La chaîne saoudienne "Al-Hadath" a rapporté, citant ses sources, que "le Hamas a informé les médiateurs qu'il fallait mettre fin à l'escalade pour garantir la sécurité des otages. Israël rejette un cessez-le-feu temporaire et souhaite résoudre la question de l'armement du Hamas". Selon ce même rapport, "les médiateurs discutent d'un cessez-le-feu temporaire à Gaza en cas d'échec des négociations. Le Caire a exigé que le Hamas fournisse des informations sur les otages d'ici début mai". Des sources égyptiennes ont révélé au journal londonien "Al-Arabi Al-Jadid" les détails de la proposition soumise par le Hamas aux responsables du renseignement égyptien pour un cessez-le-feu global à Gaza. Cette offre prévoit la libération simultanée de tous les otages vivants et des dépouilles, l'annonce d'un arrêt complet des hostilités et un retrait total des forces israéliennes de l'enclave palestinienne.

Le plan s'accompagnerait de "garanties claires et précises" du gouvernement américain, des médiateurs égyptiens et qataris, ainsi que de la Turquie. Il comprend notamment une période d'accalmie de cinq ans durant laquelle toutes les restrictions concernant la reconstruction de Gaza seraient levées. Un élément significatif de cette proposition concerne "l'utilisation des armes de la résistance". Selon les sources égyptiennes, le Hamas accepterait une supervision et des garanties assurant que les organisations armées de Gaza "n'utiliseront pas leurs armes et ne reconstruiront pas leurs infrastructures militaires à proximité de la frontière israélienne, y compris les tunnels offensifs", tant qu'Israël respectera les termes de l'accord.

La proposition prévoit également que le Hamas se retire complètement de l'administration de Gaza, y compris sa police. La gestion du territoire serait confiée à un comité intérimaire formé par l'Égypte, qui superviserait également la formation des forces de sécurité relevant de cette instance. Concernant l'aide humanitaire, les discussions ont exploré plusieurs options, dont la distribution par une société de sécurité américaine ou par des groupes tribaux de Gaza non affiliés au Hamas ou aux autres organisations armées. Une source au sein de la direction du Hamas a souligné que les "lignes rouges" de l'organisation concernent "la remise des armes et les accords partiels, considérés comme non sérieux car dépourvus de garanties véritables".