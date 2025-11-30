L'Égypte forme une future force de police palestinienne pour Gaza

Le Caire a lancé un vaste programme de préparation de policiers palestiniens appelés à rejoindre une future force de sécurité à Gaza au sortir du conflit. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet annoncé l'été dernier par le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty, lors d'un entretien avec le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa.

Après une première vague organisée en mars dernier qui avait concerné plus de 500 agents, les sessions de formation de deux mois ont repris depuis septembre pour de nouveaux groupes. L'objectif final est de constituer un contingent de 5 000 policiers, tous originaires de Gaza et financés par l'Autorité palestinienne.

"Nous aspirons à un arrêt définitif des combats et nous avons hâte de servir notre patrie et nos compatriotes", a confié à l'AFP un jeune agent de 26 ans, qui s'est déclaré "très satisfait" de cette expérience. Il espère voir émerger une force de sécurité "autonome, fidèle uniquement à la Palestine et libre de toute influence ou agenda extérieur".

Un lieutenant palestinien ayant participé au programme a témoigné sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité : "Nous avons bénéficié d'un entraînement opérationnel de haut niveau, avec du matériel moderne pour le contrôle des frontières". Cet officier, qui a quitté Gaza avec sa famille en 2024, a précisé que le cursus incluait des modules sur les "répercussions" de l'offensive du Hamas du 7 octobre 2023 et ses "conséquences" pour la cause palestinienne.

Le programme met également l'accent sur le statut de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme seul représentant légitime du peuple palestinien, ainsi que sur la "préservation de l'ambition" d'édifier un État palestinien.

Un cadre supérieur de l'Autorité palestinienne a confirmé que le président Mahmoud Abbas avait chargé son ministre de l'Intérieur, Ziad Hab al-Reeh, de collaborer avec l'Égypte pour bâtir ces nouvelles unités de sécurité destinées à Gaza.

Lors de pourparlers menés sous l'égide égyptienne à la fin de 2024, les différentes factions palestiniennes - notamment le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas - s'étaient entendues sur le principe d'une force d'environ 10 000 policiers : la moitié formée par l'Égypte, l'autre moitié issue des rangs de la police gazaouie, contrôlée par le Hamas depuis 2007.

Cet arrangement prévoit que cette force soit placée sous la supervision d'un comité de technocrates, validé par l'ensemble des mouvements palestiniens, qui serait responsable de l'administration de Gaza après la fin de la guerre. Un responsable du Hamas a confirmé à l'AFP que l'organisation soutient "les dispositions relatives à la sécurité et à la gouvernance de la bande de Gaza" définies lors de ces négociations.