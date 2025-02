L'Égypte prépare un plan alternatif pour Gaza face à la proposition de Trump

L'Égypte élabore un plan en deux étapes pour la bande de Gaza qu'elle entend présenter au président américain Donald Trump après avoir obtenu l'approbation lors des prochains sommets à Riyad et au Caire, a rapporté jeudi le journal qatari The New Arab, citant des sources diplomatiques égyptiennes à Washington et des responsables de la Ligue arabe. Cette initiative égyptienne est conçue comme une alternative concrète à la proposition controversée de Trump, qui envisage le déplacement des 2 millions d'habitants de Gaza.

Un diplomate égyptien à Washington a détaillé la première phase du plan, qui devrait s'étendre sur 10 ans et se concentrer sur "la reconstruction, le développement et les projets d'infrastructure, tout en préparant une solution à long terme plus large à la question palestinienne". Le projet prévoit une redistribution des zones résidentielles, réduisant la densité de population dans le nord de Gaza et établissant des "zones sûres" à faible densité près des communautés frontalières israéliennes.

La proposition inclut également des restrictions sur les factions armées palestiniennes, visant à les surveiller sans les désarmer complètement. Selon les sources, l'Égypte propose des sites désignés pour le stockage d'armes à Gaza, qui seraient supervisés par des observateurs européens et égyptiens.

Pour gérer les différends locaux en matière de sécurité et de gouvernance, l'Égypte envisage d'établir un comité dirigé par des Arabes, qui fonctionnerait comme une extension du comité égypto-qatari existant supervisant le retour des Gazaouis déplacés vers le nord.

La seconde phase du plan s'orienterait vers l'établissement d'un État palestinien, avec des discussions sur la connexion entre Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem.

Des responsables israéliens auraient exprimé leur opposition à l'exclusion de la supervision israélienne dans la reconstruction de Gaza, craignant que cela puisse faciliter une résurgence de la puissance militaire du Hamas.

Selon des sources citées par The New Arab, le principal obstacle à la mise en œuvre du plan égyptien est l'insistance d'Israël sur la supervision de la reconstruction de Gaza, pour des raisons de sécurité. Le plan égyptien prévoit que les matériaux de construction entrent à Gaza par Rafah plutôt que par Kerem Shalom, les entreprises égyptiennes jouant un rôle central dans les efforts de reconstruction.

Parallèlement, des informations indiquent que les États arabes développent une contre-proposition de 20 milliards de dollars au plan d'évacuation de Gaza proposé par Trump.