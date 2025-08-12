L'Egypte présente au Hamas une nouvelle proposition d'accord global avec Israël

Articles recommandés -

En début de semaine, une délégation du Hamas est arrivée en Égypte, où les médiateurs lui ont présenté une nouvelle proposition visant à conclure un accord global avec Israël. Ce plan prévoit la libération de l’ensemble des otages israéliens, vivants ou décédés, en échange de prisonniers palestiniens.

Selon les termes du projet, le Hamas devrait accepter une nouvelle carte de retrait progressif de l’armée israélienne de la bande de Gaza, sous supervision arabo-américaine, en attendant un règlement définitif sur la question du désarmement et de la gouvernance du territoire.

L’initiative inclut également la suspension des activités de la branche armée du Hamas et son désarmement, avec des garanties assurées par les médiateurs et par la Turquie. Ankara, déjà impliquée dans plusieurs dossiers régionaux, jouerait un rôle de caution pour la mise en œuvre de l’accord.

Malgré ces efforts diplomatiques, le scepticisme reste de mise. Un responsable sécuritaire a estimé que "les chances que le Hamas accepte la proposition égyptienne sont faibles", rappelant que le mouvement reste avant tout "une organisation terroriste peu encline à se désarmer". Il n’exclut toutefois pas que "l’influence turque sur le Hamas" et les garanties offertes puissent, à terme, faciliter une percée.