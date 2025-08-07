L'élimination d'un terroriste, révèle l'existence d'une unité secrète du Hezbollah en Syrie

Articles recommandés -

L'élimination mardi de Houssam Ghorab par Israël dans la vallée de la Bekaa révèle l'existence d'une unité méconnue du Hezbollah, baptisée "1900", spécialement dédiée aux opérations syriennes contre l'État hébreu.

Ghorab, membre de cette unité discrète, dirigeait depuis le territoire libanais des cellules terroristes chargées de tirer des roquettes vers Israël depuis le sud de la Syrie. Son élimination éclaire d'un jour nouveau la réorganisation stratégique du Hezbollah face aux bouleversements géopolitiques régionaux.

Une unité née des nouvelles réalités

Selon l'analyse du blog de renseignement Intelli Times, l'unité 1900 constitue une création récente, probablement rattachée au commandement des opérations profondes du Hezbollah. Elle s'appuie sur les infrastructures et l'expertise de l'unité 800, établie dans la Bekaa, et s'inspire du modèle des unités 1800, 2800 et 3800 qui opèrent sur des fronts éloignés.

Cette nouvelle structure répond à la perte d'influence majeure du Hezbollah en Syrie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Sharaa, hostile à l'organisation chiite. L'Iran et ses proxies tentent désormais de maintenir une capacité opérationnelle limitée face à cette nouvelle donne stratégique.

Continuité malgré les changements

En mai dernier, Israël avait déjà éliminé près de Beyrouth Qassem al-Husseini, terroriste libanais des forces Qods iraniennes qui coordonnait des cellules locales dans le sud syrien. Ces opérations témoignent de la persistance des efforts iraniens pour maintenir une pression militaire sur Israël via la Syrie.

Le timing de l'élimination de Ghorab intrigue les analystes : elle intervient quelques jours après la première apparition publique d'Abou Jihad Reda, commandant général du "Front de résistance islamique" en Syrie. Cette organisation, liée à l'ancien régime, porte le même nom que la campagne militaire du Hezbollah contre Israël.

Reda a menacé dans son discours de combattre "les forces d'occupation" depuis la frontière turque jusqu'au "Golan occupé", suggérant une transformation du "Front du Golan" du Hezbollah en "Front de résistance syrien".

Malgré les dénégations du leader du Hezbollah, Naim Qassem, qui affirme que son organisation ne s'immisce pas dans les affaires syriennes, les faits sur le terrain contredisent ces déclarations et révèlent une stratégie d'adaptation aux nouvelles réalités régionales.