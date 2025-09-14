"L'élimination des dirigeants du Hamas mettra fin à la guerre", déclare Benjamin Netanyahou

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié samedi soir un message sur X qui pourrait constituer le premier aveu indirect de l'échec de l'opération menée mardi au Qatar contre les dirigeants du Hamas. Sa déclaration relance les interrogations sur les véritables résultats de cette frappe controversée.

"Les chefs terroristes du Hamas qui vivent au Qatar se fichent des Palestiniens qui vivent à Gaza. Ils ont bloqué toutes les tentatives de cessez-le-feu afin de prolonger indéfiniment la guerre", a écrit Netanyahou en anglais sur le réseau social. Le dirigeant israélien a ajouté que "se débarrasser d'eux permettrait de lever le principal obstacle à la libération de tous les otages et à la fin de la guerre".

Cette sortie publique tranche avec le silence maintenu par Israël depuis l'opération de Doha. Plusieurs lectures de ce message sont possibles : reconnaissance implicite que les cibles n'ont pas été éliminées, préparation de l'opinion à une nouvelle opération, ou réponse indirecte aux critiques américaines.

Des sources au sein des autorités de défense israéliennes confirment que l'objectif d'élimination des hauts responsables du Hamas n'a pas été atteint. Si certains dirigeants auraient pu être blessés lors de la frappe, aucun décès n'est à déplorer parmi les cibles principales. Cette situation expliquerait l'absence d'apparitions publiques de ces responsables depuis l'attaque.

Ces évaluations corroborent les déclarations du Hamas. Vendredi, l'organisation a annoncé que Khalil al-Hayya, l'une de ses figures de proue, avait survécu à l'opération israélienne. Le mouvement a même précisé qu'al-Hayya avait pu assister aux obsèques de son fils Hamam, tué lors de la frappe, grâce à des "mesures de sécurité spéciales prises au Qatar".

Le timing de cette déclaration pourrait également s'expliquer par les tensions croissantes avec Washington. Selon des conseillers du président Donald Trump, ce dernier aurait récemment suggéré que Netanyahou pourrait chercher à prolonger le conflit pour des raisons politiques personnelles. "À chaque fois que les négociations avancent, il bombarde quelqu'un", aurait déclaré Trump lors d'une réunion à la Maison Blanche.

Cette critique présidentielle, si elle se confirme, marquerait un durcissement significatif du ton américain envers la conduite israélienne des opérations militaires, particulièrement celles susceptibles de compromettre les négociations pour la libération des otages.

Certains analystes interprètent le message de Netanyahu comme le prélude à une nouvelle opération contre les dirigeants du Hamas au Qatar. L'insistance du Premier ministre sur la nécessité d'"éliminer" ces responsables pourrait préparer l'opinion publique israélienne à de futures actions militaires.