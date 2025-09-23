L'Émir du Qatar à l'ONU : "L'attaque israélienne à Doha est du terrorisme d'État"

Articles recommandés -

L'Émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, s'est exprimé lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU sur l'attaque israélienne contre les dirigeants du Hamas à Doha, déclarant : "Le monde entier a été stupéfait par l'acte abject d'Israël, que nous avons qualifié de terrorisme d'État. Si la libération des otages signifie la fin de la guerre, le gouvernement israélien s'y oppose. Son objectif est de détruire Gaza."

"Cette attaque n'a aucune légitimité", a ajouté l'Émir, "c'est une activité qui nuit à la diplomatie". Il a souligné que le Qatar avait accueilli les représentants des négociations du Hamas et d'Israël, et travaille en coopération avec l'Égypte et les États-Unis pour libérer les otages : "Notre médiation avec l'Égypte et les États-Unis a permis la libération de 148 otages. Aucune partie ne cherche à assassiner une délégation de négociation si ce n'est pour faire échouer les négociations. Si le prix de la libération des otages est l'arrêt de la guerre, alors le gouvernement israélien a renoncé à leur libération."

Selon lui, l'objectif du Qatar est clair : "Obtenir un cessez-le-feu, libérer tous les otages, retirer les forces d'occupation de Gaza et libérer les prisonniers palestiniens". L'Émir a condamné l'attaque contre la délégation de négociation de l'organisation terroriste, affirmant que "porter atteinte à cette coopération met en danger l'objectif. Ils ont visité notre pays et les ont attaqués, cela ne permettra pas d'aboutir à un accord. Le véritable objectif d'Israël est de détruire Gaza."

L'Émir du Qatar a accusé Israël d'avoir pour objectifs dans la guerre à Gaza le "nettoyage ethnique et l'imposition de faits sur le terrain". Il a qualifié Israël d'"État hostile à son environnement, qui pratique l'apartheid et la destruction". Dans le contexte de la reconnaissance par plusieurs pays d'un État palestinien, l'Émir a déclaré que "Netanyahou se vante d'empêcher sa création et se vante d'empêcher la paix maintenant et à l'avenir. Netanyahou rêve que la région arabe devienne une zone d'influence israélienne, et les États arabes et musulmans ont mis en garde contre les conséquences de cette illusion. Quiconque s'oppose à la propagande d'Israël est qualifié de terroriste ou d'antisémite."