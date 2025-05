L'erreur des terroristes et l'aide du bataillon voisin : enquête sur la bataille du camp Ourim le 7 octobre

Tsahal a publié vendredi les conclusions de l'enquête opérationnelle menée sur la bataille du camp Ourim du 7 octobre. L'enquête révèle que le dispositif de défense du camp n'était pas correctement préparé pour faire face à un scénario d'infiltration et d'attaque d'une telle ampleur. En conséquence, les terroristes ont mené un massacre dans le camp, jusqu'à ce qu'ils soient éliminés par les forces de Tsahal. Dans les combats, huit soldats et commandants sont tombés, d'autres soldats ont été blessés.

Le camp Ourim est situé près du secteur de la brigade sud de la division de Gaza, à environ 16 km de la frontière, près du kibboutz Ourim. Il constitue une infrastructure militaire pour trois unités militaires : la région sud du commandement du front intérieur, le bataillon 414 des combattants de la défense des frontières et les renseignements. Chacune des trois bases disposait d'une réponse sécuritaire assurée par les soldats de la base. Cette force était chargée de la garde de la base. Le matin de l'attaque, l'équipe de permanence du camp de la région sud du commandement du front intérieur était composée de 7 soldats, dont 6 armés et un renfort.

L'enquête révèle que le camp Ourim, dans lequel les terroristes ont pénétré, n'était pas leur objectif initial. Leur arrivée s'est produite par erreur, leur objectif initial étant d'atteindre et de conquérir le camp adjacent des services de renseignement. L'enquête a été menée sous la direction du général de brigade Asher Benishti.

Phase A – Fonctionnement du camp avant l'attaque (06:29-07:26)

Au début de l'attaque, dix terroristes montés sur cinq motos ont pénétré en territoire israélien et se sont dirigés vers le complexe des camps d'Ourim. Parallèlement, deux soldates, lors du changement de garde au poste de surveillance de la base de la région sud, sont entrées dans l'abri du poste de surveillance suite aux alertes "code rouge", et y sont restées jusqu'à leur évacuation à 12h30.

Au même moment, un autre soldat est entré dans l'abri de l'armurerie, tandis que les autres soldates présentes au camp de la région sont entrées dans l'abri près des dortoirs des filles. L'officier de permanence au centre de commandement a commencé à gérer l'incident.

06:36 Trois autres officiers de permanence sont arrivés au centre de commandement depuis le poste de commandement régional et ont commencé à aider dans l'exécution des missions. En raison de la poursuite des alertes "code rouge", la commandante de service a ordonné via le groupe WhatsApp des gardes à tous les gardiens de rester dans les espaces protégés jusqu'à nouvelles instructions. Un officier de permanence a quitté le centre de commandement vers les dortoirs des filles et s'est rendu dans l'abri des dortoirs en raison de la poursuite des alertes.

06:42 Le commandant de la région a ordonné à tout l'état-major régional via le groupe WhatsApp de se rendre à la région, afin de gérer les incidents de tirs de roquettes sur l'arrière. D'autres commandants de la région ont quitté leur domicile pour aider. Deux d'entre eux ont été touchés lors d'une confrontation avec des terroristes et ont été évacués vers des hôpitaux.

07:17 L'officier des systèmes dédiés de la région a signalé au centre de commandement des tirs du côté ouest d'Ofakim. Deux minutes plus tard, il est entré par le poste de garde de la région.

07:21 Le groupe de terroristes est arrivé à l'une des portes, à l'est de la base, près de la clôture de la base du commandement du front intérieur, et a placé un explosif sur la clôture. Au même moment, l'officier des systèmes dédiés est entré au centre de commandement pour obtenir un état de la situation.

07:25 Le commandant de la région a ordonné à l'un des officiers de permanence de rassembler tous les servants au centre de commandement en raison de la multiplication des alertes, partant du principe que c'était l'espace le plus protégé pour un séjour continu dans un abri sur le territoire de la région.

Phase B – Infiltration de l'ennemi dans le camp et début du massacre (07:26-07:49)

07:26 L'explosif sur la clôture a été activé, la porte a été forcée et les terroristes ont pénétré dans la base. Quelques secondes plus tard, les officiers de permanence ont observé l'incident via les caméras de sécurité et ont annoncé par le système d'annonce une infiltration ennemie réelle par la porte. Ils ont ordonné à toute l'équipe de permanence de se rendre immédiatement sur place. Parallèlement, l'un des officiers et un autre officier de permanence ont verrouillé les portes blindées à l'entrée du poste de commandement régional, où fonctionnait le centre de commandement.

07:29 L'équipe de permanence et les deux officiers de permanence ont commencé à courir vers le centre de commandement depuis l'abri des dortoirs des filles. Le groupe de terroristes a aperçu les soldates qui couraient et a commencé à tirer vers elles. Deux soldates ont été touchées et sont tombées au combat. Deux ont été blessées et ont continué à courir vers le centre de commandement de la région, et les autres sont retournées aux dortoirs des filles, certaines blessées.

Les terroristes se sont ensuite dirigés vers l'abri de l'armurerie, où se trouvait un soldat seul, ont ouvert le feu vers lui et il est tombé au combat. Vers cette même période, l'officier d'état-major de la région a demandé à mobiliser l'équipe de permanence de la base voisine des combattants (bataillon 414) pour aider, et parallèlement le commandant adjoint de la région a parlé avec l'officier adjoint du 414 et la commandante de service a établi le contact avec la commandante de la compagnie de défense du bataillon. À ce stade, les terroristes se sont positionnés dans l'abri près de l'armurerie.

07:33 L'officier de formation et des ressources de la région est arrivé sans arme au poste de garde principal afin de commencer la mobilisation d'urgence des réservistes. Vers cette période, l'électricité périphérique de la base est tombée en panne, ce qui a mis le système de la porte d'entrée hors service. Après quelques minutes, l'officier des systèmes dédiés a expliqué par téléphone à l'officier de formation ce qui se passait et l'officier a quitté le camp pour une station-service au carrefour d'Ourim. Parallèlement, le bataillon 414 a fait voler un drone au-dessus du territoire de la base pour identifier la position des terroristes.

07:39 Un terroriste est sorti de l'abri de l'armurerie, a tiré une balle supplémentaire sur les soldates tombées précédemment, et a pris l'arme de l'une d'entre elles. Le commandant de la région a ordonné une fois de plus de rassembler tous les soldats dans le poste de commandement régional et de s'assurer que le groupe qui avait pénétré dans la base était bien des terroristes et non une force du bataillon 414 voisin.

07:44 Le drone du bataillon 414 a identifié la position des terroristes dans l'abri de l'armurerie.

07:49 Le commandant du groupe de terroristes a divisé le groupe, et s'est dirigé vers les dortoirs des filles avec trois autres terroristes. Après avoir incendié le véhicule de la commandante de service, les terroristes sont arrivés aux entrepôts d'urgence de l'unité et ont tiré sur les portes dans le but de les forcer.

Au même moment, l'un des officiers de permanence a fait une annonce depuis le centre de commandement par le système d'annonce de la base aux terroristes et leur a demandé de quitter la base car s'ils continuaient à l'intérieur, ils seraient éliminés. Après quelques minutes, les terroristes sont retournés à l'abri de l'armurerie pour élaborer un plan d'action pour attaquer le centre de la base.

Phase C – Attaque de l'ennemi sur le poste de commandement régional (07:49-08:29)

08:02 Les terroristes ont tiré une roquette RPG vers le poste de commandement régional qui a touché la fenêtre de la salle de réunion. Les terroristes ont ensuite avancé vers le poste de commandement régional et le bâtiment des ressources humaines et ont tiré vers un officier réserviste qui était également arrivé au même moment au poste de garde de la région en tentant d'entrer. L'officier a été blessé à la jambe, a reculé et a également quitté la base pour la station-service au carrefour d'Ourim.

08:05 Après que les terroristes aient passé entre les fenêtres et les portes du poste de commandement régional à la recherche de moyens d'entrée, l'un des terroristes a aperçu la porte principale du poste de commandement régional qui était restée ouverte. Les terroristes ont lancé une grenade dans le hall d'entrée et ont tiré pour le nettoyer. Ils sont ensuite entrés dans le hall et ont tenté d'ouvrir la première porte en fer, sans succès.

Les terroristes ont continué à scanner le bâtiment du poste de commandement régional de l'extérieur afin de chercher d'autres moyens d'entrée et ont tenté d'ouvrir la porte d'entrée est. L'officier des systèmes dédiés, qui se trouvait au centre de commandement avec les soldates, s'est tenu à l'entrée de la salle en pointant l'arme, qu'il avait reçue précédemment de l'officier de service, dans le but de protéger les soldates.

08:14 Les terroristes ont ouvert la première porte en fer et sont entrés dans le hall d'entrée. Après une minute, les terroristes ont ouvert la deuxième porte en fer et ont tiré sur l'officier des systèmes dédiés qui est tombé au combat sous les tirs des terroristes. Les terroristes ont lancé une grenade dans le poste de commandement régional, mais elle n'a pas explosé.

08:15 Une force du bataillon 414 a percé la clôture séparant la base du commandement du front intérieur et la base du bataillon. La force s'est divisée en trois équipes : une équipe sous le commandement du commandant de formation du bataillon et une équipe sous le commandement du commandant adjoint de la compagnie de défense qui ont convergé vers le centre de commandement de la brigade de réserve 'Daniel' rattachée à la région. Une troisième équipe dirigée par un commandant adjoint de compagnie du bataillon 414 s'est positionnée derrière les dortoirs des filles.

08:17 La paire sous le commandement du commandant adjoint de la compagnie de défense, qui avait avancé vers le centre de commandement de la brigade de réserve 'Daniel', s'est positionnée sur le toit, et de là a dirigé le combat contre les terroristes jusqu'à la fin des combats.

Les terroristes ont lancé plusieurs grenades supplémentaires dans le poste de commandement régional, tandis que les soldates du centre de commandement ont pris refuge derrière la table d'angle dans la partie intérieure de la salle. La commandante de service a remis son arme à l'un des officiers de permanence, a pris l'arme de l'officier des systèmes tombé précédemment et toutes deux ont pointé leurs armes vers la porte d'entrée. La grenade a explosé à l'extérieur de la porte du centre de commandement et les soldates n'ont pas été touchées.

08:19 Les terroristes sont entrés dans le poste de commandement régional par la deuxième porte, ont tiré et neutralisé les caméras de sécurité. À ce moment, toutes les caméras de sécurité ont cessé de fonctionner. De plus, le commandant de la région est arrivé aux environs de la base et a couru vers la porte par laquelle les terroristes avaient pénétré avec le sergent-chef de la région dans l'idée de les surprendre par une confrontation par derrière.

08:24 Les terroristes ont ouvert la porte du centre de commandement et les soldates ont tiré vers la porte. Après l'échange de tirs, les terroristes ont lancé une grenade dans le centre de commandement qui a explosé dans le coin gauche de la salle. Suite à l'explosion, tous les systèmes du centre de commandement ont été endommagés et ont cessé de fonctionner. Après l'explosion, les terroristes ont fait irruption dans le centre de commandement et ont tiré vers les soldates. Trois soldates sont tombées au combat, tentant de repousser les terroristes, et deux soldates ont été blessées.

Les terroristes ont ensuite fouillé le centre de commandement et cherché des informations militaires classifiées jusqu'à leur sortie à 08:29.

Phase D – Gestion des combats, arrivée de forces de renfort pour le combat, nettoyage du camp et évacuation des blessés et des morts (08:29-15:00)

Parallèlement à l'irruption des terroristes dans le centre de commandement, le commandant de la région est entré sur le territoire de la base par la porte. L'équipe du bataillon 414 positionnée près des dortoirs des filles a ouvert le feu vers lui pensant qu'il était un terroriste. Après qu'il se soit identifié, la force a cessé le feu et le commandant de la région l'a rejoint. L'équipe près des dortoirs des filles et la paire sur le toit du centre de commandement de la brigade 'Daniel' ont identifié trois terroristes dans l'abri de l'armurerie et les ont éliminés.

08:35 Une force supplémentaire du bataillon 414 est entrée dans la région et a rejoint cette équipe.

08:37 Le commandant adjoint de la région est arrivé à la porte. À son arrivée, l'équipe a de nouveau identifié par erreur l'adjoint comme un terroriste et a tiré vers lui. Après qu'il ait été identifié, le commandant de la région a ordonné à l'adjoint de rester à la porte et de contrôler l'entrée des forces dans la base afin d'éviter d'autres incidents de tirs bilatéraux.

08:47 La paire du commandant adjoint de la compagnie de défense sur le toit du centre de commandement de la brigade 'Daniel' a identifié un terroriste derrière un abri près du bureau du commandant et l'a éliminé.

08:50-09:10 Deux forces ont identifié deux terroristes dans le bâtiment de l'infirmerie. L'une des forces s'est dirigée vers le bâtiment dans le but de les neutraliser. Pendant le combat, la commandante de la force a été blessée et une combattante a été blessée et est décédée de ses blessures plus tard.

Le combat a continué dans l'heure qui a suivi et au cours de celui-ci, l'une des forces a éliminé deux terroristes supplémentaires dans l'espace de l'abri près du bureau et a localisé deux autres terroristes dans l'abri. À ce moment, des forces supplémentaires ont observé le combat et sont venues aider au combat.

Une force de l'école de guerre contre le terrorisme a percé la clôture du côté est du camp, une force réduite de l'unité Yanmam de l'état-major est entrée par une porte d'urgence adjacente au poste de garde principal et un officier de la commanderie du bataillon 'Shahar' et un officier du commandant du centre d'entraînement terrestre sont entrés par le poste de garde principal après l'avoir forcé suite à la panne d'électricité.

09:45 L'officier du commandant du centre d'entraînement terrestre a rejoint le commandant de la région, qui lui a ordonné de s'occuper des blessés et de commencer les fouilles pour localiser d'autres terroristes.

10:40 La force de l'école de guerre contre le terrorisme et la force Yanmam ont éliminé les deux derniers terroristes qui se trouvaient dans l'abri près du bureau.

10:40 Le combat pour le camp s'est terminé. Les forces ont commencé à fouiller la base pour la nettoyer d'autres terroristes et localiser les blessés et les morts. Le commandant de la région a ordonné à la force Yanmam de fouiller le poste de commandement régional. La force a évacué deux soldates qui étaient blessées au centre de commandement.

11:30-12:30 Plusieurs autres soldats et soldates ont été évacués par les forces de la base et une force supplémentaire du cours des commandants de section de la brigade Bislamah.

13:40-15:00 Une identification préliminaire de tous les morts a été effectuée, qui ont ensuite été évacués.

Principales conclusions et leçons de l'enquête sur le combat du camp Ourim

Les objectifs du Hamas n'ont pas été pleinement atteints : Les terroristes qui ont pénétré dans la base étaient une force de terroristes dédiée, d'élite et entraînée, d'un ordre de forces plus petit que celui qui était censé arriver, et leur objectif était de piller le camp de renseignement, de le conquérir, de tuer des soldats, d'enlever des soldats et de détruire les infrastructures de renseignement. Les forces se sont trompées et ont erré en chemin, et le groupe est arrivé au camp du commandement du front intérieur ; grâce aux actions des servants du camp, des commandants et des forces qui y ont combattu, la force du groupe n'a pas réussi à atteindre ses objectifs.

La conception de défense du camp était basée sur l'ensemble des actions pour traiter la menace d'infiltration dans la base mais n'incluait pas la possibilité d'une infiltration effective ou d'une infiltration et attaque d'un si grand nombre de terroristes. Ainsi, les forces de garde de la base n'avaient jamais été entraînées à ce scénario. De plus, l'entraînement des forces n'avait lieu qu'en format "cas et réponses" pour des incidents petits et ponctuels.

Depuis la première mise à jour sur l'infiltration dans la base à 07:31, et jusqu'à la fin du combat, toutes les mises à jour sur la situation ennemie se sont déroulées uniquement au niveau des commandants et par des conversations téléphoniques directes. Aucune annonce complète n'a été faite sur aucune plateforme concernant l'infiltration des terroristes dans la base, c'est pourquoi pendant le combat, les servants de la région ont continué à arriver à la base sans savoir ce qui s'y passait et sans plan d'action.

Au camp "Ourim" existe un effectif de 12 agents de sécurité d'installations, mais au moment de l'incident, seulement sept postes étaient pourvus. Aucun agent de sécurité d'installations n'était en service à la base ce samedi-là.

L'équipe d'enquête a déterminé qu'il fallait améliorer les infrastructures de défense du camp, mettre à jour le dossier de défense du camp pour tous les scénarios possibles, et inclure un ordre d'opérations pour les responsables de service en cas d'incident d'infiltration dans la base. De même, il faut augmenter le nombre de porteurs d'armes dans le camp et renforcer leur compétence dans son utilisation, et même intensifier l'entraînement des trois unités voisines en tant qu'ensemble multi-unités et en aide mutuelle entre elles lors d'incidents complexes. De plus, il faut renforcer le lien opérationnel de la région sud du commandement du front intérieur avec la division de Gaza et la brigade sud.

L'équipe d'enquête a vu la nécessité de souligner le courage des commandants et des soldates du centre de commandement, l'esprit de camaraderie des soldats supplémentaires qui se trouvaient sur la base dans le combat et la recherche du contact des commandants et combattants qui ont aidé et combattu dans le camp.