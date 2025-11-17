"L'Etat m'a abandonné, je me sens méprisé", déclare l'ex-otage Rom Braslavski

Un mois après sa libération de la bande de Gaza, Rom Braslavsky a publié ce lundi un message coup de poing sur Facebook dans lequel il dénonce violemment le manque de soutien des autorités israéliennes. L'ancien otage du Hamas y détaille les graves troubles psychologiques dont il souffre depuis son retour et accuse le gouvernement de l'avoir abandonné.

« Je tiens à vous remercier pour chaque étreinte, chaque mot gentil, pour chaque selfie que vous me demandez », commence Rom Braslavsky, avant de révéler l'ampleur de sa détresse. « Je souffre vraiment, peut-être que cela ne se voit pas, mais je souffre d'une manière indescriptible, bien au-delà du syndrome de stress post-traumatique. »

L'ancien otage décrit un quotidien insoutenable : « Je fais une dizaine de crises d'angoisse par jour. Des crises caractérisées par une accélération du rythme cardiaque, des sueurs, des bégaiements, des tremblements, et même des cris et des accès de violence. »

Il poursuit : « Le jour où je suis monté dans la voiture de la Croix-Rouge, j'ai accepté de craquer, de m'effondrer, de pleurer. Je me suis dit que je n'avais plus à me retenir, que j'avais le droit de craquer, que c'était fini. Mon cauchemar était terminé et il était temps de me reconstruire. »

Mais ce processus de reconstruction se heurte, selon lui, à l'indifférence des institutions. « Le ministère de la Défense, le gouvernement, l'administration chargée de la gestion des otages, la police, tous les organismes gouvernementaux m'abandonnent en bloc », accuse-t-il.

Le survivant de captivité rapporte également un incident récent à l'aéroport Ramon qui a déclenché une grave crise d'angoisse. « Ils ont décidé de me retenir plusieurs minutes, car je suis un ancien combattant handicapé de Tsahal bénéficiant d'une exemption de file d'attente. Ils m'ont fait pleurer et m'ont posé des questions de sécurité à au moins trois reprises », relate-t-il.

L'ancien otage dénonce enfin le montant des subventions accordées par l'État aux ex-otages : « 60 000 shekels : c'est l'allocation qu'un rescapé de la captivité du Hamas reçoit après deux ans. C'est tout simplement honteux. » Il ajoute n'avoir reçu aucun appel de la part du Premier ministre Benjamin Netanyahou ou du ministre Ben Gvir.

« Je n'ai reçu que du dédain de la part de l'État depuis mon retour », écrit-il encore, soulignant que « le ministère de la Défense et l'État se moquent de nous, à part un salaire mensuel de 9 000 shekels, nous ne recevons rien de significatif. »

S'il remercie les citoyens pour le soutien financier collecté pour la réhabilitation des personnes enlevées, Rom Braslavsky rappelle que « ce n'est pas le rôle du peuple, mais celui de l'État. »