L'ex-otage Agam Berger appelle à une lecture du Livre d'Esther pour les captifs détenus à Gaza

Agam Berger, rescapée de la captivité à Gaza, a lancé mercredi soir un appel aux Israéliens pour qu'ils participent à une lecture publique du Livre d'Esther, texte fondamental de la fête de Pourim, qui aura lieu jeudi soir sur la place des Otages à Tel-Aviv. "Chers concitoyens israéliens, je vous invite tous à la lecture de la Meguilah jeudi à 17h30 sur la place des Otages", a déclaré Berger dans son message vidéo. "Ensemble, nous allons renverser le sort et ramener nos 59 frères et sœurs, vivants et morts, pour ne laisser personne derrière. Nous sommes leur voix, ils ont besoin de nous, venez faire partie de cette mobilisation."

Cette initiative fait suite à son appel lancé vendredi dernier, invitant la population à observer le Chabbat Zakhor, le chabbat précédant Pourim dédié au souvenir du commandement biblique d'effacer la mémoire d'Amalek, en hommage aux otages et aux victimes du 7 octobre. "Nous devons nous souvenir de ce qu'Amalek nous a fait et de ce qui s'est passé le 7 octobre. Je demande à tout le peuple d'Israël d'observer le Chabbat pour le retour des otages et en mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie", avait-elle alors déclaré.

Kidnappée le 7 octobre 2023 lors de l'attaque contre le poste militaire de Nahal Oz, Agam Berger a été libérée après une longue période de captivité dans le cadre du récent accord entre Israël et le Hamas. Depuis sa libération, elle a témoigné de son expérience, évoquant comment sa foi l'a soutenue : "Je ne sais pas comment j'aurais traversé cette épreuve sans ma foi – c'est ce qui m'a donné de l'espoir."