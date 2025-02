"J'étais sûre d'être la dernière" : l'ex-otage Agam Berger, révèle des détails sur sa captivité aux mains du Hamas

Agam Berger, survivante de la captivité du Hamas, a révélé mardi lors d'une interview accordée à Kan, de nouveaux détails sur son difficile séjour à Gaza. Agam Berger a décrit comment le fait d'écouter la radio avec sa compagne de captivité, Liri Albag, leur a apporté un soutien émotionnel important. Après le sauvetage de certains captifs, l'accès à la radio leur a été retiré. "Entendre les gens se battre pour nous à la radio nous a renforcées", a-t-elle déclaré.

À propos de ses camarades observatrices, qui ont été libérées avant elle, elle a raconté : "Ils ont dit à Liri qu'elle allait tourner une vidéo. Je ne savais pas qu'elle rentrait chez elle, elle ne le savait pas non plus et elle l'a compris plus tard. Je lui avais préparé des choses pour son anniversaire et j'attendais son retour."

Elle a décrit les sentiments de désespoir qu'elle a éprouvés pendant sa captivité prolongée, mais elle a gardé l'espoir. "J'ai essayé de croire que nous finirions par sortir, espérant être libérée avant la bar mitzva de mon frère. Lorsque cela ne s'est pas produit, cela a été difficile", a-t-elle admis." Elle a ajouté : "C'est surtout la foi qui m'a soutenue en captivité. Une fois, ils ont apporté un journal, qui nous a donné des réponses aux questions que nous avions – que s'est-il passé là-bas ? Comment n'a-t-on pas vu que le 7 octobre se produisait ?".

Jack GUEZ / AFP

"Le mardi, on m'a annoncé que je rentrais chez moi", a raconté Agam. "J'avais attendu ce moment si longtemps, je n'ai pas réalisé que je rentrais chez moi, j'attendais que les heures passent. Je n'ai pas réussi à dormir avant la libération, j'avais l'estomac retourné. Ils m'ont habillée et ont vérifié que je n'emportais rien. Liri et moi avions des cahiers, des lettres pour nos familles, mon livre de prières, des bracelets en fils que nous avions fabriqués et sur lesquels nous avions brodé le nom de famille, ils ont refusé que j'emporte quoique ce soit."

Sur l'attitude des terroristes et les conditions de captivité, Agam a indiqué que "cela dépendait de la période". "Même si on nous traitait bien un jour, le lendemain une personne nous disputait pour des petites choses, cherchant à nous réprimander et n'admettant pas que nous ne comprenions pas leur culture". "La nourriture en captivité était généralement correcte", a-t-elle poursuivi. "Nous mangions du riz tous les jours, mais les quantités étaient correctes. Il a juste fallu s'habituer à seulement deux repas par jour, dont l'un est une pita le matin qui vous donne envie de vomir rien qu'en la voyant chaque jour. Quand nous nous y sommes habituées, c'était acceptable, mais avant cela j'avais faim."