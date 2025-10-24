L'ex-otage Alon Ohel a quitté l'hôpital

Alon Ohel, libéré lundi dernier de captivité après 738 jours de détention à Gaza, a quitté ce vendredi matin l'hôpital Beilinson où il était hospitalisé depuis son retour.

Avant de quitter l'établissement médical, le jeune homme de 24 ans a filmé une courte vidéo aux côtés de ses parents, Kobi et Idit. On l'y voit avec un bandage sur l'œil droit, séquelle d'une blessure subie le 7 octobre, mal soignée en captivité et traitée ces derniers jours à Beilinson.

« Un grand merci à tout le peuple israélien qui a soutenu ma famille et tout fait pour me ramener chez moi », a déclaré Alon. « Je rentre maintenant chez moi, dans le nord, pour entamer un processus de réadaptation et de reconstruction personnelle afin de pouvoir continuer ma vie et atteindre tous mes objectifs. C'est incroyable. »

Sa mère, Idit Ohel, a ajouté : « Merci pour tout le soutien que vous nous avez apporté ces deux dernières années. Nous sommes si heureux de retrouver notre Aloni et nous sommes reconnaissants envers le peuple d'Israël. »

Son père, Kobi, s'est montré optimiste : « Nous entamons un nouveau voyage – cette fois, un beau voyage de retour à la vie. »

La semaine dernière, la famille a partagé une photo émouvante d'Alon jouant du piano à l'hôpital, moment devenu symbole de son retour à la vie. « Pour Alon, le piano n'est pas seulement un instrument de musique, c'est tout un monde », a écrit la famille. « Entre le toucher des touches et les sons, entre le silence et la guérison, la musique résonne à nouveau, tel un esprit intact. »

Pianiste talentueux, Alon Ohel a été enlevé lors du Festival Nova. Il a passé la majeure partie de sa captivité dans le même tunnel au cœur de la bande de Gaza, avant d'être transféré environ un mois et demi avant sa libération vers un autre tunnel au centre de Gaza, où il a servi de bouclier humain.