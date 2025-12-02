L'ex-otage Alon Ohel décrit son enlèvement, les tortures et le harcèlement sexuel subis en captivité

L’ancien otage israélien Alon Ohel a livré un témoignage sidérant sur les deux ans qu’il a passés entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Dans un entretien accordé à la chaîne N12, le jeune homme de 22 ans revient sur son enlèvement lors du massacre du 7 octobre, les sévices qu’il a subis et la lutte mentale qui lui a permis de survivre.

Kidnappé alors qu’il fuyait le festival Nova, Alon Ohel raconte avoir été jeté dans un pick-up "comme un sac de pommes de terre", avant d’être transporté en quelques secondes de l’autre côté de la frontière. Blessé au visage et au corps, il décrit son arrivée dans un hôpital de Gaza, accueilli par une foule hostile, et une opération chirurgicale réalisée dans des conditions qu’il qualifie d’inhumaines. Durant sa détention, il affirme avoir subi des violences psychologiques, des menaces, une alimentation infime et des épisodes de harcèlement sexuel. "Ils jouaient avec la nourriture et avec nous", confie-t-il, évoquant des douches forcées et des attouchements.

Les premières semaines se déroulent dans un silence total au fond d’un tunnel, attaché, affamé, réduit, dit-il, à un état "animal". À plusieurs reprises, il pense mourir, mais se raccroche à l’idée qu’il reverra sa mère : "Je n’ai jamais cessé de choisir la vie." Ohel évoque également les liens noués avec d’autres otages, notamment Eli Sharabi, devenu une figure paternelle pour lui. Il raconte les scènes de désespoir, les crises nerveuses, mais aussi la solidarité salvatrice entre captifs.

Il se souvient de la violence des bombardements israéliens visant les infrastructures du Hamas, des courses éperdues entre ruines, persuadé que les soldats allaient les libérer. Plusieurs de ses compagnons d’infortune ont été emmenés, et il a longtemps cru qu’ils étaient en route vers la liberté. Il découvrira plus tard qu’ils ont été assassinés.

Après deux ans de détention, une annonce inattendue lui est faite : il doit être libéré. Escorté par le Comité international de la Croix-Rouge, il aperçoit enfin des soldats israéliens. Son retour à la vie civile se fait sans effusion immédiate, il voulait montrer à ses proches qu’il revenait "debout". Aujourd’hui, malgré les traumatismes, Alon Ohel refuse de se définir comme une victime : "Ils m’ont tout pris, sauf ma capacité à décider qui je suis. Je vais avancer. Je vais conquérir le monde."